Najmenej rozvinuté okresy dostanú finančnú injekciu, štát im vyčlenil takmer 20 miliónov eur

30.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) vyčlenilo pre zaostávajúce okresy v tomto roku regionálny príspevok vo výške 19,1 mil. eur. Jednotlivé okresné úrady postupne zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí. O peniaze sa môžu uchádzať napríklad projekty na podporu pracovných miest, vzdelávania, služieb, priemyslu či cestovného ruchu v regiónoch.Ako v utorok informovalo ministerstvo, medzi žiadateľmi o príspevok môžu byť vyššie územné celky, neziskové organizácie a občianske združenia, cirkevné a náboženské organizácie, školy a školské zariadenia, regionálne rozvojové agentúry, ale aj obchodné spoločnosti a podnikatelia.„Vďaka vlani schválenej novele o podpore najmenej rozvinutých okresov je teraz prideľovanie regionálnych príspevkov transparentné a férové,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová Za ľudí ).Už o nich podľa nej nerozhoduje výbor nominovaný prednostom okresného úradu, ktorý mohol príspevok priklepnúť prakticky komukoľvek podľa sympatií či straníckeho trička, ale o podpore rozhodujú riadiace výbory. V nich sú zástupcovia samospráv, kraja, mimovládok, zamestnávateľov aj ministerstva regionálneho rozvoja.„Peniaze sa teraz konečne môžu dostať tam, kde naozaj pomôžu ľuďom a celému okresu - do dobrých projektov na podporu pracovných miest, miestnej ekonomiky či cestovného ruchu,“ dodala Remišová.V súčasnosti patria k najmenej rozvinutým okresy Kežmarok, Sabinov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice - okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov, Svidník, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov a Stará Ľubovňa. Ich zoznam vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na základe miery evidovanej nezamestnanosti.„Každý okres vie najlepšie posúdiť, ktoré problémy sú preň najpálčivejšie a do akých oblastí musí najviac investovať, čomu jednotlivé okresné úrady prispôsobili typy aktivít vo svojich výzvach,“ poznamenal rezortný štátny tajomník Dušan Velič „V zásade pri najmenej rozvinutých okresoch hovoríme najmä o podpore kvalitných pracovných miest, aby ľudia nemuseli odchádzať za prácou a lepším životom do vyspelejších regiónov, ale tiež o podpore pre infraštruktúru a kvalitnejšie služby,“ uzavrel.