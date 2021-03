Ak Matovič ostane pôsobiť ako člen vlády, SaS chce naďalej tri ministerské funkcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2021 - Ak premiér Igor Matovič (OĽaNO) ostane po svojej prípadnej demisii naďalej pôsobiť ako člen vlády, strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce mať vo vláde troch ministrov. Na utorňajšej tlačovej konferencii to povedal šéf liberálov Richard Sulík.Strana by si v takom prípade podľa jeho slov nárokovala na rovnaké ministerstvá, aké v súčasnosti má, teda na rezorty školstva, hospodárstva a zahraničných vecí. Vo funkciách by potom podľa Sulíka mali pôsobiť rovnakí ministri, ako doteraz, a to Branislav Gröhling, Ivan Korčok a opätovne aj Richard Sulík.Predseda SaS zopakoval, že ak Matovič do stredy 24. marca nepodá demisiu, SaS pozastaví platnosť koaličnej zmluvy. Zároveň nechce rozširovať počet členov vlády. Narážal tým na možné vytvorenie pozície vicepremiéra pre boj s korupciou pre Matoviča. „Nevidíme dôvod na to, aby sa na tomto niečo menilo. V strane sme naďalej ochotní rokovať o rekonštrukcii vlády a ak príde pozvánka k rokovaciemu stolu od premiéra, prijmeme ju,” ozrejmil Sulík.Na záver zdôraznil, že v SaS nechcú predčasné voľby a ak príde do parlamentu takáto požiadavka, budú hlasovať proti nej.