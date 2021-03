Václav Klaus mladší končí v politike: Nemôžem zvolávať ostatných do boja, keď by som sám išiel bez chuti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Václav Klaus mladší odchádza z politiky. Ako informuje portál Novinky.cz, v utorok na sociálnej sieti Facebook napísal, že sa vzdal funkcie predsedu hnutia Trikolóra a nepovedie ho do jesenných volieb do Poslaneckej snemovne. Tiež neplánuje nikam kandidovať a ukončí verejné aktivity.Rozhodnutie je podľa neho „z drvivej väčšiny osobné“. Odchádzajúci politik uviedol, že neurobil nič zle a svoje doterajšie pôsobenie by nezmenil. „Chyba je vo mne. Nemám energiu a jednoducho nemôžem teraz zvolávať ostatných do boja, keď viem, že by som sám išiel bez chuti,“ napísal okrem iného.Trikolóra podľa jeho slov čo najrýchlejšie zvolá celoštátny snem, kde sa formálne vzdá funkcie jej predsedu.