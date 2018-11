Ak Matúš Vallo nevyhrá, nahrávame nový album, uviedol Lasky z Pary

Lasky (vlastným menom Tomáš Šedivý), spevák skupiny Para. Foto: TASR/Martin Palkovič Lasky (vlastným menom Tomáš Šedivý), spevák skupiny Para. Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - Pred žiadnym koncertom nemá trému, no teraz pri očakávaní výsledku svojho kamaráta z kapely Para vo voľbách primátora Bratislavy nervozitu cíti. Pre TASR to priznal spevák Pary Lasky, ktorý vo volebnej centrále Matúša Valla očakáva spolu s ďalšími podporovateľmi zverejnenie výsledkov v sobotných komunálnych voľbách.Lasky Matúšovi úspech praje, no uvedomuje si aj to, že víťazstvo by malo vplyv na ďalšiu existenciu kapely. "Ak sa Matúš stane primátorom, tak určite nebude môcť hrať toľko koncertov ako teraz," uviedol Lasky. Nad žiadnym plánom B však v prípade úspechu Valla v kapele nerozmýšľajú. "Možno by to bolo tak, že by sme všetci spolu hrali veľké koncerty, a inak by bola akási záložná skupina," dumá spevák skupiny Para.Vie však aj to, že aj keby to Matúšovi nevyšlo, jeho kamarát by to vedel obrátiť v pozitívny efekt pre kapelu. "Matúš povedal, že ak nevyhrá, bude z neho nahnevaný hudobník a nahrávame ďalší album," povedal s úsmevom Lasky.Bratislavčania si mohli v sobotu od 7. do 22. h v komunálnych voľbách voliť primátora z desiatich kandidátov, mestských poslancov z 284 uchádzačov, starostov v 17 mestských častiach z takmer 70 kandidátov a miestnych poslancov z 846 kandidátov. V hlavnom meste bolo v 17 mestských častiach dokopy 53 volebných obvodov a 401 volebných okrskov.