SMUTNÁ SPRÁVA: ZOMREL HEREC MARIÁN GEIŠBERG

Bratislava 10. novembra (TASR) – Vo veku nedožitých 65 rokov zomrel v sobotu podvečer známy slovenský herec Marián Geišberg. Pre TASR to potvrdila tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.Herec a hudobník Marián Geišberg od začiatku svojej divadelnej a filmovej kariéry stvárňoval charakterové úlohy v dramaticky vypätých situáciách. Hral v desiatkach slovenských filmov a seriálov, od roku 1992 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla (SND).Marián Geišberg sa narodil v Piešťanoch 23. decembra 1953, vyrastal na Myjave. Štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave absolvoval v roku 1979.Najskôr pôsobil v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, potom v Divadle SNP v Martine a od roku 1988 hral v trnavskom Divadle pre deti a mládež (dnes Divadlo Jána Palárika). Od roku 1992 bol členom Činohry Slovenského národného divadla (SND). Bratislavskí diváci ho však poznali aj z hosťovania v Divadle a.ha.Jedným z prvých filmov, v ktorých účinkoval, bola snímka Pásla kone na betóne, ktorú v roku 1982 nakrútil režisér Štefan Uher. Spolu s Mariánom Zednikovičom vytvoril dvojicu hlavných postáv vo filme Kára plná bolesti (Stanislav Párnický, 1985).Ďalšie herecké príležitosti dostal v trojdielnej televíznej inscenácii Mesto Anatol (Ján Zeman, 1988) či v seriáloch Alžbetin dvor (Andrej Lettrich, 1986) alebo Štúrovci (Peter Mikulík, 1991).Neskôr hral v televíznom filme Milana Lasicu Chaos (2000), alebo v komédii populárnej českej režisérky Marie Poledňákovej Jak se krotí krokodíli (2006), ktorá nadväzovala na niekdajší populárny film Jak vytrhnout velrybě stoličku. V roku 2007 účinkoval v komédii Muzika, ktorú režisér Juraj Nvota nakrútil na motívy známej prózy spisovateľa Petra Pišťanka.V roku 2009 hral vo filmoch Jánošík - Pravdivá história (režisérky Agnieszka Hollandová a Kasia Adamiková) a v snímke Hodinu nevíš...(Dan Svátek, 2009). Česká kinematografia ponúkla Mariánovi Geišbergovi ďalšiu príležitosť v podobe trpkej komédie Revival (Alice Nellis, 2013), v ktorej si zahral jedného zo štvorice starnúcich muzikantov, ktorí sa pokúšajú opäť zažiariť na koncertných pódiách.Spomedzi novších seriálov možno spomenúť napríklad Kriminálka Staré mesto (2010) a Gympel. Najnovšími filmami, v ktorých Marián Geišberg hral, boli Krok do tmy (Miloslav Luther, 2014), Červený kapitán (Michal Kollár, 2016) a opäť česká rozprávková komédia Čertovo pero (Marek Najbrt, 2018).V divadle hral Marián Geišberg v tituloch Bratia Jurgovci, Je úžasná!, Kvarteto, Madame Bovary alebo v Štúdiu L+S v komédii Ani za milión!. Diváci ho poznali ako glosátora v televíznej relácii Sedem s r. o., svoje fejtóny a postrehy uverejňoval aj v tlači.Na divadelnom Festivale Ružinov v Bratislave v novembri 2013 vystúpil s kapelou UMK s hudobno-poetickým recitálom Piate ročné obdobie, ktoré malo v roku 2010 premiéru v SND. Recitál vyšiel aj knižne s CD nosičom.Ako pesničkár vydal Marián Geišberg zvukové nosiče Nápoky (1998), Neladí - Nevadí (2002), Aha live: Marián Geišberg a Daniela Danišková (2003). Vyšli mu zbierky poviedok Ono ma to poje (1998) a Prejsť prahom a zavrieť dvere (2005). V roku 2001 získal Cenu Jozefa Kronera za najpozoruhodnejší výkon v roku 2000 - za originálne stvárnenie postavy Benedicta v hre Simona Graya Na konci hry.Jeho sestrou je herečka Jana Oľhová. Má dvoch synov, obaja sa takisto venujú umeleckej profesii, Martin Geišberg je dramaturg a hudobník, Marek Geišberg je hudobník a herec.