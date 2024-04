Ak Nadal stihne odohrať aspoň dva turnaje, na Roland Gorros bude patriť medzi päť najväčších favoritov na celkový triumf

Oznámi odchod do tenisového dôchodku?

Odhlásil sa z turnaja ATP Masters 1000

14.4.2024 (SITA.sk) - Niekdajší výborný americký tenista Andy Roddick vyhlásil, že ak Španiel Rafael Nadal stihne pred Roland Garros odohrať aspoň dva turnaje, bude na treťom grandslamovom podujatí aktuálnej sezóny v Paríži patriť medzi päť najväčších favoritov na celkový triumf.Ako uviedol web sportskeeda.com, Roddick to predpovedal vo svetle možného návratu Nadala do súťažného kolotoča na budúcotýždňovom turnaji ATP v Barcelone.„Ak bude Rafa zdravý a zvládne dva turnaje, za týchto okolností musí byť v päťke najväčších favoritov na Roland Garros," vyhlásil Roddick vo svojom podcaste. Tiež naznačil, že Nadal možno plánuje oznámiť odchod do tenisového dôchodku práve po Roland Garros, ktorý v minulosti ovládol rekordných 14-krát.„Bola by to škoda, keby sa tak nemohlo stať pre jeho zdravotný stav," dodal Roddick o čoskoro 38-ročnom Španielovi.Nadal tento týždeň pricestoval do katalánskej metropoly, kde plánoval trénovať s kvalitnými súpermi a prípadne si otestovať pripravenosť na štart na turnaji v Barcelone. Ľavoruký šampión vynechal predchádzajúce dve edície tohto podujatia pre zranenia, v minulosti ho však vyhral až 12-krát.Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión len nedávno vyhlásil, že práve v úvode apríla by rád odštartoval svoju prípravu pred blížiacim sa druhým grandslamovým turnajom sezóny Roland Garros v Paríži, ktorý sa začne. Nedávno sa však odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v monackom Monte Carle z dôvodu pretrvávajúcich bolestí bedrového kĺbu, ktorý mu vlani v lete operovali.Od US Open v roku 2022 odohral španielsky tenisový veterán iba 12 súťažných duelov, limitovali ho totiž aj iné zdravotné problémy. Nadal chýbal na okruhu ATP počas ostatných mesiacov, keďže ešte pred Australian Open v Melbourne v operovanom bedre odhalili lekári svalovú mikrotrhlinu.Na začiatku marca počas exhibície proti mladšiemu krajanovi Carlosovi Alcarazovi v americkom Las Vegas nejavil žiadne známky zdravotných problémov, o pár dní neskôr sa však odhlásil z turnaja v americkom Indian Wells a odvtedy sa v súťažnom kolotoči neobjavil.