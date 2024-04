Slovanista Pauschek získal siedmy majstrovský titul, prekonal doterajší rekord Nigérijčana Rabiua

Zbieranie titulov je z roka na rok náročnejšie

Neodmysliteľná súčasť Slovana

14.4.2024 (SITA.sk) - Majstrovské tituly Slovana Bratislava v najvyššej futbalovej súťaži na Slovensku pribúdajú ako huby po daždi a najviac ich zbiera Lukáš Pauschek . Tridsaťjedenročný obranca sa môže pochváliť siedmym titulom, čím prekonal doterajší rekord slovenskej ligy, o ktorý sa delil s Ibrahimom Rabiuom Kým Pauschek sa zo všetkých siedmich titulov tešil ako hráč ŠK Slovan Bratislava (sezóny 2010/2011, 2012/13, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 a 2023/24), Nigérijčan Rabiu má štyri tituly so Slovanom a dva s Trenčínom."Je to úžasné, veľmi sa teším a som úprimne rád. Bezprostredne po zápase mi to ešte možno až tak nedochádza, no emócie prídu. Zatiaľ nikto iný nemá sedem titulov, veľmi si vážim, že som ich všetky dosiahol práve so Slovanom,“ vyznal sa Lukáš Pauschek na klubovom webe ŠK Slovan. Podľa odchovanca "belasých" je zbieranie titulov z roka na rok náročnejšie, hoci Slovan na domácej ligovej scéne kraľuje už šesť rokov bez prestávky."Myslím si, že každý rok býva náročnejší ako predchádzajúci. V tomto sme sa poučili z predošlej sezóny, keď sme doháňali manko. Nenechali sme nič na náhodu, išli sme úspešne v lige aj Európe. Klobúk dolu pred chalanmi, ktorí odohrali kvantum zápasov ako ´Kuco´ či Kenan. Mali toho veľa v klube a niektorí aj v reprezentáciách, no neustále šli naplno. Úspešne sme prepínali medzi ligou a Európou, preto sa už teraz môžeme radovať aj s našimi fanúšikmi,“ zhodnotil Pauschek.Rodený Bratislavčan je neodmysliteľnou súčasťou úspešných tímov Slovana. V aktuálnej ligovej sezóne na Slovensku dosiaľ odohral v drese belasých 21 zápasov s bilanciou 1 gól a 3 asistencie.Dovedna absolvoval 1249 minút s úspešnosťou prihrávok 79,7%, videl jednu žltú kartu. Do konca nadstavbovej časti súťaže zostáva odohrať ešte päť kôl. Motivácia mu údajne naďalej nechýba."Každý chce vyhrávať a získavať tituly, preto predsa hráme futbal. Tento titul pre mňa veľa znamená, vnímam to ako veľký tímový i osobný úspech,“ uzavrel Pauschek na skslovan.com.