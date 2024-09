Ak nebude Šimečka odvolaný, v koalícii vznikne veľa otázok, upozornil šéf národniarov Danko (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.9.2024 (SITA.sk) - V štvrtok 12. septembra musí koalícia Smer-SD odvolať predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. Ako ďalej vo videu zverejnenom na sociálnej sieti povedal šéf národniarov Andrej Danko , pokiaľ to tak nebude, medzi partnermi v koalícii vznikne veľa otázok."Najdôležitejšie je, aby Hlas ukázal jednotu a aj svoj charakter," uviedol Danko na margo medializovaných informácii, že Hlas nie je s návrhom odvolať Šimečku stotožnený. Predseda SNS tiež vysvetlil, prečo odmietol post predsedu parlamentu výmenou za to, že by sa národniari vzdali jedného ministerstva. Ako zdôraznil, Smer, ktorý vyhral voľby, ako aj Hlas, majú momentálne rovnaký počet ministrov, teda po sedem."A keby som dohodol s pánom (Matúšom Šutajom) Eštokom výmenu ministerstva, tak by Robert Fico na vláde mal ťažkú situáciu," skonštatoval Danko s tým, že Hlas by v takej situácii mal o jedného ministra viac."Tým pádom by vznikali také situácie, že by mohli "hlasáci" na vláde ovládať všetko," dodal šéf SNS.