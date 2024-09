Nesmieme dovoliť, aby sa história opakovala. Deň obetí holokaustu a rasového násilia si pripomenuli aj opozičné strany (foto)

Holokaust je tragédiou všetkých

Progresívci budú vždy na strane menšín

Schválenie Židovského kódexu

Bolestná pripomienka

9.9.2024 (SITA.sk) - Holokaust sa začal slovami nenávisti, ktorú šírili politici. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá si v pondelok pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia 9. septembra v roku 1941 vojnový Slovenský štát ratifikoval takzvaný Židovský kódex a vlastných občanov vyhlásil za menejcenný, pripravil ich o práva, zobral majetok a 70-tisíc ľudí deportovali do koncentračných táborov.Ako strana SaS pri tejto príležitosti zdôraznila, politici, ktorí sa živia hejtom a netoleranciou sú tu prítomní aj dnes."Je našou povinnosťou nezabúdať na to, čím si židovskí spoluobčania v našej krajine prešli. Nesmieme dovoliť, aby sa história opakovala," uviedla strana s tým, že holokaust je tragédiou všetkých, nielen židovského národa.Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia si pripomína aj hnutie Progresívne Slovensko (PS) , podľa ktorého je nutné denne pamätať na slová a činy, ktoré viedli k tragédii holokaustu."Židia boli prehlásení za nepriateľov národa a rasy. Najvyšší predstavitelia štátu ich dehumanizovali, aby tým ospravedlnili verejné ponižovanie, arizácie, deportácie, mučenie a kruté vraždy, ktoré nasledovali. Po vzore Židov boli prenasledované celé ďalšie skupiny našich spoluobčanov a spoluobčianok," uviedol predseda PS Michal Šimečka . Ako doplnil, PS bude vždy na strane menšín, keď na nich útočia mocní."Pamätáme na najhoršie obdobia našich dejín a spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sa nikdy neopakovali udalosti spred vyše 80 rokov," doplnilo PS.Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský rovnako pripomína to, čo priniesol Židovský kódex, ktorý schválila vláda Slovenského štátu."Zbavil desaťtisíce slovenských Židov občianskych, ľudských a hospodárskych práv. Postavil ich na hranu zákona a celej spoločnosti, stali sa z nich ľudia bez dôstojnosti, bezmenní, iba čísla. Pre nenávisť vtedy vyhasli tisícky životov," uviedol Majerský s tým, že ani dnes sa nežije bez nenávisti, a že aj v súčasnosti sú ľudia prenasledovaní pre svoje náboženstvo, rasu či názory."Nemali by sme to dopustiť, ale naopak, vziať si z toho ponaučenie a robiť všetko pre to, aby sa podobné tragické udalosti už nikdy neopakovali," doplnil predseda KDH.Tragické udalosti si pripomína aj hnutie Slovensko "Je to bolestná pripomienka toho, k čomu môže viesť slepé nasledovanie fanatických myšlienok," uviedlo hnutie, ktoré vníma skutočnosť, že aj v súčasnosti sú na vedúcich pozíciách krajiny ľudia, ktorí si postavili kariéru na šírení strachu či nenávisti voči rôznym skupinám."Nedovoľme, aby sa prostredníctvom nich história opakovala. Preto je dôležité, aby sme si tieto tragické udalosti neustále pripomínali," uzavrelo hnutie Slovensko s tým, že kapitola dejín spred 83 rokov je jednou z najtragickejších a Židovský kódex bol jedným z najtvrdších protižidovských opatrení vo vtedajšej Európe.