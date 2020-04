Ak nebude vírus pod kontrolou, nepríde k zotaveniu ekonomiky, varuje americký imunológ

Strmý nárast nakazených

Zase si sadnúť na zadok

20.4.2020 - Rýchle otvorenie ekonomiky, ktoré požadujú nespokojní občania v Spojených štátoch, ale aj v iných krajinách, by v konečnom dôsledku výrazne poškodilo aj samotnú ekonomiku. Vyhlásil to v pondelok riaditeľ amerického Národného inštitútu pre alergie a infekčné ochorenia Anthony Fauci, ktorý sa stal v USA v posledných týždňoch hlasom zdravotníkov a vedcov bojujúcich proti koronavírusu.Podľa Fauciho, ak sa začne nadmerne otvárať hospodárstvo a uvoľňovať opatrenia skôr, ako sú splnené nevyhnutné predpoklady v rámci boja proti vírusu, stane sa len to, že počet nakazených začne opäť závratne stúpať, ekonomiku bude treba zavrieť opäť a celý proces sa len predĺži.V konečnom dôsledku to bude mať ešte ničivejší vplyv aj na samotnú ekonomiku."Toto je niečo, čo je škodlivé z pohľadu ekonomiky, z pohľadu vecí, ktoré nemajú s vírusom nič spoločné," povedal v pondelok Fauci v televízii ABC. Reagoval tak na hnutie nespokojných Američanov, ktorí v posledných dňoch začali vychádzať do ulíc a demonštrovať za čo najrýchlejšie otvorenie krajiny.Otvorene ich v tom podporuje a dokonca tieto protesty podnecuje aj americký prezident Donald Trump. Naopak, guvernéri tých najpostihnutejších amerických štátov trvajú na tom, že pri uvoľňovaní opatrení je treba postupovať veľmi opatrne a postupne."Ak nedostaneme vírus pod kontrolu, nepríde v skutočnosti ani k žiadnemu zotaveniu ekonomiky. Pretože ak sa unáhlite, dostanete sa do situácie, ktorej súčasťou bude strmý nárast (prípadov nákazy koronavírusom - pozn. SITA) a budete si musieť zase sadnúť na zadok," povedal Fauci v ABC.