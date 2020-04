Česká vláda chce uvoľniť režim na hraniciach, pendlerom by stačil negatívny test na COVID-19

Voľný pohyb je obmedzený

Za obchodom na tri dni

20.4.2020 - Český minister vnútra a predseda Ústredného krízového štábu Jan Hamáček v pondelok uviedol, že chce rozvoľniť režim na hraniciach. Pendleri by tak po novom nemuseli nutne do 14-dňovej karantény, stačil by im negatívny test na COVID-19."Chceme uvoľniť režim na hraniciach, nechceme brániť prísnym režimom ekonomickým aktivitám," povedal na tlačovej konferencii po rokovaní vedenia Ústredného krízového štábu Hamáček."Zostali by výnimky pre zdravotnícky personál, sociálnych pracovníkov alebo integrovaný záchranný systém. Pri ostatných by stačilo predložiť negatívny test na COVID-19. Ten by však nesmel byť starší ako tri dni," vysvetlil minister.Zmena by sa týkala prevažne ľudí, ktorí cestujú do zahraničia za zamestnaním či za príbuznými. V Českej republike totiž stále platí obmedzenie voľného pohybu. Ľudia tak môžu chodiť von len v prípadoch, keď je na to jasný dôvod."Pendleri by mohli predložiť iba jeden test za 10 dní. "Ak by bol negatívny, nemuseli by do karantény," spresnil Hamáček. Teraz totiž po návrate do Českej republiky musia do 14-dňovej karantény.Do Českej republiky by potom podľa ministra mohli aj ľudia zo zahraničia, ktorí majú v krajine obchodné aktivity. "Aktivity musia trvať do troch dní," doplnil Hamáček. Ľudia, ktorí by do Česka prichádzali, by museli mať tiež negatívne testy.Navrhovanú zmenu v pondelok prerokuje vláda premiéra Andreja Babiša. Ak by ju schválila, mohli by tieto nové podmienky platiť od 27. apríla.Hamáček sa opäť vyslovil aj za predĺženie núdzového stavu, aby bolo možné plošne regulovať vstup cudzích občanov na územie České republiky, informuje spravodajský portál Novinky.cz.