Ak neprejde reforma ministerky Kolíkovej, Slovensko zrejme príde o takmer pol miliardy eur

Súdna mapa nie je novou témou

Reformy v pláne obnovy sú súčasťou zmluvy

21.2.2022 - Bez reformy súdnej mapy, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, zrejme príde Slovensko o takmer pol miliardy eur.Ako uviedla pre agentúru SITA Jana Štulajterová zo Sekcie plánu obnovy Národnej implementačnej a koordinačnej autority, Slovensko sa oficiálne zaviazalo k naplneniu vopred stanovených míľnikov a cieľov, na ktoré sú naviazané presné finančné balíky vo forme jednotlivých platieb, pričom zdroje nie je možné presúvať medzi jednotlivými oblasťami.„Základným predpokladom predloženia žiadosti o platbu je splnenie všetkých vopred dohodnutých míľnikov a cieľov. Len pri plnohodnotnom naplnení míľnika v rozsahu schválenia piatich zákonov súdnej mapy vieme predpokladať schválenie zo strany Európskej komisie (EK) a vyplatenie prvej platby v plnej výške. Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) analyzuje následky spojené s neschválenými zákonmi reformy súdnej mapy a bude o tom diskutovať so zástupcami EK,“ uviedla Štulajterová.Na rozdiel od iných európskych fondov sa v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy deklaruje Európskej komisii splnenie cieľov a míľnikov realizovaných investícií a reforiem. „Je prítomná silnejšia orientácia na výsledky,“ podotkla Štulajterová.Reforma súdnej mapy nie je podľa nej na Slovensku novou témou. Diskusia o nej prebieha už od roku 2017. „Je výsledkom množstva diskusií, analýz a vychádza zo Správy o stave justície z dielne Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ). Reforma súdnej mapy je dôležitou súčasťou komponentu 15 plánu obnovy a zároveň kľúčovým míľnikom pre podanie prvej žiadosti o platbu v celkovom objeme 458,3 mil. eur. Pripomíname, že plán obnovy bol schválený všetkými koaličnými stranami, Vládou SR a samotné odoslanie plánu Európskej komisii (EK) bolo sprevádzané listom, ktorý podpísali všetci traja najvyšší ústavní činitelia,“ dodala Štulajterová.Národná implementačná a koordinačná autorita zdôrazňuje, že reformy a investície v pláne obnovy sú súčasťou zmluvy, na ktorej sa Slovenská republika dohodla so zvyškom Európskej únie.„Zaviazali sme včas plniť jednotlivé míľniky a ciele, ktoré sú uvedené v právne záväznom Vykonávacom rozhodnutí Rady EÚ,“ konštatovala Štulajterová.Na reformu súdnej mapy v ďalšom kroku nadväzujú dôležité investície na obnovu budov súdov a výstavbu nových súdov v celkovej výške 208,4 mil. eur. Investícia má zabezpečiť okrem iného kvalitnejšie materiálne podmienky pre výkon súdnictva.Okrem investícií do budov reforma súdnictva zahŕňa taktiež investície zamerané na digitalizáciu, posilnenie analytických kapacít aj materiálneho IT vybavenia pre 6 000 súdnych zamestnancov v celkovej výške 42,9 mil. eur.