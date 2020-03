Ak nová vláda nezmení nastavený systém, penzisti si výrazne polepšia

Navýšenie dôchodkov je otázne

Neférové nastavenie penzií

OĽaNO che zmeniť systém nastavenia

povedala pre agentúru SITA hovorkyňa liberálov

.

Sociálny systém otočený naruby

Miernejšie podmienky pri priznávaní minimálnych dôchodkov začiatkom decembra minulého roka pri ich schvaľovaní v parlamente ostro kritizoval poslanec NR SR

, ktorý sa vrátil do strany SaS.

Dôchodcovia by si výrazne polepšili

Vyšší dôchodok aj pre nízkopríjmové osoby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Základná suma minimálnej penzie pri získaní 30 rokov dôchodkového poistenia sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť o 26,10 eura na 360,40 eura. Ide o 33 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019, ktorú minulý týždeň v piatok zverejnil Štatistický úrad SR.Základná minimálna penzia by tak za dva roky stúpla o 81,50 eura, keďže vlani dosahovala 278,90 eura. Naviazanie minimálnych dôchodkov na priemernú mzdu na Slovensku namiesto ich viazania na životné minimum v parlamente v októbri minulého roka presadila Slovenská národná strana na čele s jej predsedom Andrejom Dankom.Nie je pritom isté, či základný minimálny dôchodok od začiatku budúceho roka naozaj stúpne o 26,10 eura. Viaceré politické strany ešte pred parlamentnými voľbami avizovali, že sa podmienky nároku na minimálny dôchodok po voľbách zrejme sprísnia.Formujúca sa nová vládna koalícia tak môže nastavenie minimálnych dôchodkov od začiatku budúceho roka zmeniť. Výhrady k novému nastaveniu minimálnych dôchodkov mala strana Za ľudí."Vnímame, ako negatívne reagujú mnohí dôchodcovia na to, že na zvýšené minimálne dôchodky majú po novom nárok aj tí, ktorí neodvádzali štátu na odvodoch takmer nič," povedala pre agentúru SITA expertka strany Za ľudí na sociálnu politiku Vladimíra Marcinková.Človek, ktorý pracoval celý život za nízku mzdu, by mal mať podľa Marcinkovej nárok na vyšší dôchodok ako niekto, kto pracoval na len štvrtinový úväzok alebo niekto, kto dlhodobo obchádzal platenie sociálnych odvodov."Nie je správne, ak sú minimálne dôchodky zvyšované podľa rastu priemerných miezd a ostatné dôchodky podľa inflácie. Ak by to tak zostalo, tak postupne by takmer každý dôchodca poberal minimálny dôchodok," dodala Marcinková.Aj hnutie OĽANO sa ešte pred voľbami vyjadrilo, že chce otvoriť diskusiu o nastavení minimálnych dôchodkov"Je dôležité, aby boli poistenci motivovaní platiť odvody, inak sa dôchodkový systém môže o niekoľko rokov úplne zrútiť," uviedol pre agentúru SITA expert hnutia OĽaNO pre oblasť rodinnej politiky, podnikania a ekonomiky Peter Kremský.Nové nastavenie minimálnych penzií žiadala prehodnotiť aj strana SaS."Zároveň plánujeme z nároku na minimálny dôchodok vyňať roky evidencie na úrade práce,"Upozornil na to, že po tomto kroku bude polovica občanov Slovenska dostávať dôchodok v rovnakej výške bez ohľadu na to, aké sociálne odvody platili. "Úplne vypustiť podmienku kvalifikovaných rokov je nezodpovedné," zdôraznil.Po schválení tohto návrhu vláda podľa Mihála nechá penzijný systém otočený na hlavu a urobí dieru do dôchodkového systému.Od začiatku tohto roka sú minimálne dôchodky vyššie a dostupnejšie oveľa väčšiemu počtu penzistov. Minimálne penzie sa totiž namiesto životného minima naviazali na priemernú mzdu na Slovensku.Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia od začiatku januára dosahuje 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia predstavuje 334,30 eura, čo je oproti vlaňajšku nárast o 55,40 eura.Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa základný minimálny dôchodok zvyšuje za každý rok o 2 % zo sumy životného minim. Pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.Pri 40 rokoch penzijného poistenia tak minimálny dôchodok dosahuje 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur. Kým vlani dostávalo minimálny dôchodok približne, v tomto roku ich počet podľa Sociálnej poisťovne stúpol naSociálna poisťovňa po novom prizná minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody.Zo zákona sa totiž odstránila podmienka tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku.Napríklad v roku 2018 by podmienku kvalifikovaného roku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne. Zrušenie podmienky získania kvalifikovaného roku poistenia teda znamená, že už nie je potrebné za rok 2018 zarobiť v hrubom aspoň 244 eur mesačne.Tento krok mal Sociálnej poisťovni umožniť skoršie a jednoduchšie priznanie minimálnej penzie, keďže poisťovňa nemusela testovať predošlý príjem penzistu.