Smer-SD prevalcoval súperov v predčasných voľbách v roku 2012, Fico si na vládnutie vystačil aj sám

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Víťazom predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) , ktoré sa konali 10. marca v roku 2012, sa stala strana Smer-Sociálna demokracia (Smer-SD) s rekordným ziskom 44,41 percenta platných voličských hlasov.Strana pod vedením Roberta Fica obsadila v parlamente 83 kresiel. Predčasné voľby sa konali po tom, čo v októbri 2011 padla koaličná vláda premiérky Ivety Radičovej zo Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany (SDKÚ-DS) Za pádom Radičovej vlády bolo účelové spojenie hlasovania o eurovale s hlasovaním o dôvere vláde, ktoré kabinet spojil krátko pred kľúčovým hlasovaním v NR SR. Vtedajšia vládna SDKÚ-DS tým chcela dosiahnuť zmenu odmietavého postoja koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) k eurovalu, ktorý mal zabezpečiť finančnú pomoc zadĺženému Grécku.Poslanci zvolení za SaS, vrátane poslancov zo zoskupenia Obyčajní ľudia Igora Matoviča, rovnako ako aj väčšina poslancov frakcie Občianskej konzervatívnej strany (OKS) z poslaneckého klubu Most-Híd však napriek tomu euroval nepodporili a Radičovej vláda tak dôveru nezískala.Po neúspešnom hlasovaní sa tri koaličné strany SDKÚ-DS, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Most-Híd dohodli s opozičným Smerom-SD, že euroval spoločne schvália.Predseda Smeru Robert Fico podmienil odblokovanie eurovalu v Národnej rade SR vyhlásením predčasných volieb. Vláda preto o dva dni, 13. októbra, schválila návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia a Slovensko opäť smerovalo k predčasným voľbám, ktoré umožnil opätovný návrat strany Smer-SD k moci.Po zatvorení volebných miestností v marcových parlamentných voľbách za víťazným Smerom-SD (44,41 percenta) skončilo KDH s podporou 8,82 percenta, novovzniknuté hnutie Igora Matoviča Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , ktoré získalo 8,55 percenta hlasov a Most-Híd, ktorý vtedy podporilo 6,89 percenta voličov.Nasledovala SDKÚ-DS s volebným ziskom 6,09 percenta, SaS získala 5,88 percenta hlasov. S volebným ziskom 4,55 percenta sa v roku 2012 do parlamentu nedostala Slovenská národná strana (SNS) ani vtedajšia Strana maďarskej koalície (SMK-MKP), ktorá získala s 4,28 percenta hlasov.Rekordný volebný výsledok umožnil Smeru-SD po predčasných voľbách zostaviť „jednofarebnú“ vládu, keďže jedinou vládnou stranou bola strana Smer – sociálna demokracia. To sa stalo prvýkrát od roku 1989. Predsedom Národnej rady SR sa stal vtedajší podpredseda Smeru Pavol Paška.Do premiérskeho kresla tak predseda Smeru Robert Fico opäť zasadol po necelých 21 mesiacoch, 4. apríla 2012, a tentokrát viedol vládu zloženú výhradne z členov a nominantov svojej strany Smer-SD.Na poste predsedu vlády Slovenskej republiky Robert Fico potom zotrval nasledujúcich šesť rokov. O kreslo premiéra prišiel až počas stupňujúcej sa politickej krízy, ktorá Slovensko zasiahla začiatkom roka 2018 po dvojnásobnej nájomnej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Pod tlakom verejnosti podal Robert Fico demisiu svojej vlády a vo funkcii premiéra ho 22. marca 2018 nahradil jeho spolustraník Peter Pellegrini (Smer-SD).