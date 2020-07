Ak odborne zdatní zamestnanci odídu, už sa nevrátia. Soták napísal Matovičovi otvorený list

Majú dosť peňazí na udržanie zamestnanosti

Suma príspevkov sa nezvýšila

29.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Klubu 500 Vladimír Soták vyzýva v otvorenom liste vládu pod vedením Igora Matoviča , aby zvýšila príspevky na udržanie pracovných miest pre firmy a podnikateľov."Sme presvedčení, že v súčasnej situácii je našou povinnosťou vytvoriť maximálne podmienky na udržanie zamestnanosti na Slovensku," uviedol v liste šéf Klubu 500. Bez primeranej pomoci štátu toto podľa neho nie je možné dosiahnuť."Súhlasili sme s vládou, keď rozhodla o vyčlenení finančných prostriedkov na udržanie zamestnanosti pre veľké, stredné a malé podniky, ale už pred dvomi mesiacmi sme upozornili, že tieto finančné prostriedky sú nedostatočné," tvrdí Soták. Upozorňuje na to, že príspevok, ktorý vláda vyčlenila veľkým, stredným a malým podnikom pokryje osobné náklady len do výšky 10 až 30 percent.Slovensko má dnes podľa Sotáka absolútny dostatok finančných prostriedkov na to, aby pomohlo udržať zamestnanosť vo všetkých firmách."Naši kmeňoví zamestnanci sú odborne zdatní, za uplynulé roky sme investovali do ich vzdelávania nemalé finančné prostriedky. Ovládajú svoje profesie, majú osvojenú pracovnú a technologickú disciplínu a len vďaka nim má Slovenská republika podiel priemyslu na HDP 25 %. Ak títo zamestnanci budú musieť odísť, už sa nevrátia," upozorňuje šéf Klubu 500. Slovensko je podľa Ústavy SR sociálny štát a takto má byť podľa neho budované."Ako sociálny štát má povinnosť pomáhať aj obchodným spoločnostiam, pokiaľ sa dostanú do problémov z objektívnych príčin," uvádza sa v liste.Výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor na minulotýždňovej tlačovej besede upozornil na to, že minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak je ochotný zvýšiť sumy príspevkov pre zamestnávateľov a SZČO, avšak predseda vlády Igor Matovič jeho návrh neakceptoval.Vláda na rokovaní v polovici júla totiž rozhodla len o predĺžení poskytovania týchto príspevkov do konca septembra tohto roka, ich sumy však nezvýšila. Na Slovensku je pritom podľa Gregora ohrozených približne 60-tisíc pracovných miest."Ak štát intenzívnejšie neprispeje k udržaniu pracovných miest, títo zamestnanci skončia na úrade práce a budú dostávať podporu v nezamestnanosti," zdôraznil."Forma záchrany pracovných miest cez príspevky je dobrá, ale výška príspevkov je absolútne nepostačujúca," povedal minulý týždeň Gregor. Podľa prieskumu, ktorý u svojich členov zrealizoval Klub 500, je ohrozených 5-tisíc pracovných miest.Podľa Gregora ide o 15 percent celkového počtu zamestnancov, ktorých zamestnávajú členovia Klubu 500. Ak chce podľa neho Slovensko zachrániť pracovné miesta a ekonomiku, tak vláda musí prijímať opatrenia, aby mal slovenský priemysel šancu prežiť.Vládu preto vyzval, aby zvýšila príspevky na udržanie pracovných miest. "Sú to príspevky, ktoré nám dala Európska únia k dispozícii a ak ich nevyčerpáme, budeme ich musieť vrátiť späť do rozpočtu Európskej únie," dodal Gregor.