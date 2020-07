Minister Naď odtajnil spis havárie špeciálu AN-24, pri ktorej zahynuli slovenskí vojaci

Špekulácie a dezinformácie

Žiadali nové vyšetrovanie havárie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2020 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) odtajnil vyšetrovací spis havárie vojenského špeciálu AN-24 na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková Pri tejto tragédii pred vyše 14 rokmi zahynulo 42 slovenských vojakov. Spis by mal byť uverejnený na webovej stránke ministerstva obrany . Stupeň utajenia „Vyhradené“ ruší k 31. júlu. Minister tak vyhovel žiadostiam občianskeho združenia a subjektov, ktoré o odtajnenie roky bojovali.„Spis havárie AN-24 bude od 31. júla 2020 k dispozícii na nahliadnutie rodinám a blízkym zosnulých vojakov, ako aj verejnosti. 42 rodín sa tak môže konečne dozvedieť všetky okolnosti havárie, pri ktorej stratili svojich blízkych. Dlhovali sme to nielen im, ale tiež našim vojakom, ktorí obetovali svoje životy službe vlasti,“ povedal Naď.Vo svojom statuse na sociálnej sieti uviedol, že týmto krokom chce predísť ďalším špekuláciám a dezinformáciám, ktoré sa objavovali v tejto súvislosti.Dodal, že stále platí, že čo môže byť zverejnené, o tom verejnosť bude vedieť. Kovaľ Kakaščíková v tlačovej správe doplnila, že vzhľadom na citlivosť informácií nebudú súčasťou odtajneného spisu fotografie z lekárskych správ ani osobné údaje a údaje lekárskeho charakteru.Obete tragédie si MO SR každoročne pripomína na výročie nešťastia pietnym aktom na mieste havárie na vrchu Borsó, kde je umiestnených symbolických 42 dubových stĺpov ako pamiatka na zosnulých vojakov. Spomienka sa každý rok realizuje aj pri pamätníku v strede obce Hejce.Po desiatich rokoch od nehody v roku 2016 sa niektorí pozostalí dožadovali nového vyšetrenia havárie, pretože podľa nich závery vyšetrovania vychádzali z neúplných informácií.Generálna prokuratúra však skonštatovala, že pôvodné rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade havárie bolo vydané zákonne. Analýza podľa oficiálnych informácií nepotvrdila zlyhanie leteckej techniky. Keďže chýbajú objektívne dôkazy, príčinu nehody nebolo možné jednoznačne určiť.Vojenský špeciál An-24 havaroval pred 14 rokmi 19. januára 2006 po náraze do kopca Borsó pri severomaďarskej obci Hejce. Na palube lietadla bolo 43 ľudí vracajúcich sa z mierovej misie KFOR v srbskej provincii Kosovo. Tragickú leteckú nehodu neprežilo 41 profesionálnych vojakov a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany SR. Prežil len vojak Martin Farkaš.