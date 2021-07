Ak presvedčíte niekoho, aby sa dal zaočkovať, môžete od štátu dostať od 30 do 90 eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2021 - Štát bude môcť poskytovať finančnú odmenu aj pre ľudí, ktorí presvedčia iných, aby sa nechali zaočkovať. Umožní to pozmeňujúci návrh, ktorý parlament schválil pri hlasovaní o novelizácii lex korona vo finančnej oblasti.Sprostredkovateľský bonus bude určený pre plnoletých, ktorí presvedčili inú dospelú osobu na očkovanie, a táto osoba ho absolvuje od 1. júla do 31. októbra tohto roka. Tento bonus bude môcť jedna osoba využiť na maximálne 50 zaočkovaných osôb.Za presvedčenie osoby do 50 rokov je určený bonus vo výške 30 eur, v prípade osoby od 50 do 60 rokov je to 60 eur a 90 eur dostane sprostredkovateľ za presvedčenie osoby od 60 rokov veku.