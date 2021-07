Šeliga nevidí problém v tom, aby si dovolenkári platili za testy na koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2021 - Poslanec parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) nevidí problém, aby si dovolenkári za testy na koronavírus platili. V poriadku je podľa neho aj to, že väčšina mobilných odberových miest (MOM) od začiatku júla zaniká.„Momentálne MOMky nepotrebujeme, pretože máme dobré čísla. Testy v princípe na Slovensku nepotrebujete, a zároveň, ak niekto má podozrenie, že je nakazený, tak v takomto prípade vám štát preplatí test. Ak chcete ísť do zahraničia na dovolenku, tak to sa mi javí, že asi keď máte na tú dovolenku, tak nazbierate tých 40 eur na to, aby ste si zaplatili ten test. To je v poriadku,“ povedal pred novinármi Šeliga, pričom zdôraznil potrebu očkovania proti ochoreniu COVID-19.