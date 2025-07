Ak Putin do desať dní neukončí boje na Ukrajine, bude čeliť sankciám, vyhlásil Trump

29.7.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump uviedol, že Rusku dal desať dní na ukončenie bojov na Ukrajine, inak bude čeliť novým sankciám. „Desať dní od dnes,“ povedal Trump novinárom, keď sa ho na palube lietadla Air Force One cestou z Británie do USA opýtali, o presne aký dátum ide.Trump už v pondelok povedal, že skracuje ultimátum na zastavenie bojov z 50 dní na 10 až 12 dní. Jeho utorkové vyjadrenie však naznačuje pevný dátum.„Nedostal som žiadnu odpoveď. Je to hanba,“ povedal Trump na adresu ruského vodcu Putina. „Zavedieme clá a ďalšie opatrenia,“ ale „neviem, či to Rusko ovplyvní, pretože on očividne chce pokračovať vo vojne," poznamenal americký prezident.