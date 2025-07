Rekonštrukcia budovy starej pošty v Trnave sa odkladá, radnica zopakuje verejné obstarávanie

29.7.2025 (SITA.sk) - Mesto Trnava musí na nejaký čas odložiť rekonštrukciu administratívnej budovy bývalej pošty na Radlinského ulici. Vo verejnom obstarávaní s predpokladanou hodnotou viac ako 3,3 milióna eur bez DPH radnica víťaza nevybrala.Dvaja uchádzači boli zo súťaže pre nesplnenie podmienok vylúčení, ponuka ďalšieho prekročila maximálnu výšku finančných prostriedkov, ktoré mal obstarávateľ na túto zákazku vyčlenené. Mesto verejné obstarávanie zopakuje.Trnava budovu v susedstve radnice získala od súkromného vlastníka pred tromi rokmi výmenou za desať stavebných pozemkov v lukratívnej lokalite Kamenný mlyn. Primárnym cieľom podľa vtedajšieho vysvetlenia primátora Petra Bročku bolo prepojiť túto budovu so zvyškom nádvoria a navždy majetkovo sceliť radničné nádvorie.Návrh obnovy ráta s ponechaním využitia stavby ako administratívnej budovy. Ak sa ju podarí zrekonštruovať, mala by ako jedno z krídel areálu radnice slúžiť pre potreby mestského úradu.V budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, od roku 1896 až do polovice minulého storočia sídlil poštový a telegrafný úrad. V Trnave je preto dodnes známa ako „stará pošta“.