Ak rodičia chcú, nechajte ich tráviť Vianoce samých, tvrdí odborníčka

Bratislava 18. decembra (TASR) - Pokiaľ si to rodičia želajú, deti by ich mali nechať tráviť Vianoce osamote. Terapeutka z online poradne Ligy za duševné zdravie Jolana Kusá pripomenula, že je to dokonca povinnosťou detí. "odporúča.Rodičia podľa jej slov môžu mať dobré dôvody na svoje rozhodnutie, potrebujú už viac pokoja a ticha, sú zvyknutí na svoje poriadky, obrady. Niekedy nechcú rušiť svoje deti, chcú dopriať intimitu rodine, priestor na vybudovanie a užitie si svojich rodinných sviatkov.tvrdí odborníčka.Poukázala na to, že do sviatkov vstupuje polovica cudzieho elementu - zvykov a obradov partnera.odporúča Kusá.Pripomenula, že úcta a ohľaduplnosť sú prejavmi lásky rozhodne viac ako robiť dobre niekomu, no nasilu." uzavrela.