Colours of Ostrava 2020 aj s The Lumineers, Tones and I a speváčkou Sigrid

Medzinárodný hudobný festival Colours of Ostrava pridáva k prvej oznámenej hviezde Twenty One Pilots ďalšie kapely a hudobníkov viacerých žánrov: folk-rockových The Lumineers, mladú nórsku speváčku Sigrid, mystickú severskú formáciu Wardruna, austrálsku speváčku Tones and I preslávenú hitom Dance Monkey, nemeckú pochodovú techno dychovku Meute, divokých ruských The Hatters a nespútaných ska-punk-rockových Bazzookas z Amsterdamu.

“Sedem nových uverejnených mien na čele s The Lumineers a Sigrid ukazuje veľkú žánrovú pestrosť, ktorá je Colours of Ostrava vlastná: od folk-rocku, cez pop, severský mystický folk, divoké ska, punk či gypsy hudbu až po dychovku v rytme techna. Spoločné majú to, že ponúknu návštevníkom skvelé koncertné zážitky,” sumarizuje riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Americkí The Lumineers píšu skladby s nákazlivými melódiami a silnými textami. Pripomínajú, o čom pesničkárstvo vždy bolo - o dôveryhodnom rozprávaní príbehov. S chytľavým hitom Ho Hey v roku 2012 dobyli svet, prepadli mu rádia, letné žúrky, reklama aj televízne seriály. Spevák a gitarista Wesley Schultz, bubeník Jeremiah Fraites a donedávna aj violončelistka Neyla Pekarek, ktorú po novom vystriedala huslistka Lauren Jacobson, získali právom nominácie na Grammy, ich veľký fanúšik Barack Obama ich dvakrát pozval do Bieleho domu a U2 alebo Tomovi Pettymu otvárali koncerty. Nadšene bola prijatá taktiež skladba The Hanging Tree zložená pre film Hunger Games.

Nórska, ešte len dvadsaťtri ročná speváčka a skladateľka Sigrid ako druhá najmladšia presvedčivo vyhrala v BBC Music Sound of 2018, získala Norwegian Grammy Awards, stala sa miláčikom davov v Glastonbury aj na Coachelle a vystúpila počas predávania Nobelovej ceny mieru. Predtým, ako vydala debutový album Sucker Punch, v rebríčkoch bodovali virálne hity Don't Kill My Vibe alebo Strangers. “Som rada, že môžem veriť sama sebe a robiť to, čo mi vyhovuje. Ja sa nezmením, aj keď si niekto myslí, že by som mala,” tvrdí sebavedomé dievča, vystupujúce najčastejšie v tričku, džínsoch a teniskách.

Do Ostravy príde z Nórska aj kapela Wardruna, hudobný projekt skladateľa, speváka a muzikanta Einara Selvika aka Kvitrafna, čerpajúca z vášne pre severskú mytológiu a spiritualizmus, inšpirovaná pohanskou runovou abecedou futhark ukrývajúca múdrosť severských národov. V epických skladbách vystavaných na pohlcujúcich melódiach, zborových hlasoch, zvukomalebnosti neznámych jazykov, drone music a bubnovaní sa zrkadlia dávne tradície a viacero z nich otvára univerzálne témy o komunikácii človeka s prírodou a vesmírom.

Nemeckých Meute, s podtitulom Techno Marching Band, tvorí jedenásť dychárov, bubeníkov a hráč na marimbu. S neuveriteľnou presnosťou nielen na pódiu, ale aj v uliciach či na námestiach, hrajú techno a house skladby od známych autorov tanečnej hudby - napríklad Laurenta Garniera, Flume, Trentemøllera alebo Disclosure.

Austrálska autorka a speváčka Toni Watson, alias Tones and I, omámila svojimi skladbami Dance Monkey a Johny Run Away hitparády nielen v Austrálii, ale aj v ďalších dvadsiatich dvoch krajinách sveta. Tones and I - bývalá buskerka, ktorá prespávala svojho času v dodávke - to berie s humorom: “Je to pekný pocit, keď človek vie, že ľuďom nevadí počuť trochu Tones, napríklad cestou do školy alebo inde.”

Ruskí The Hatters si razia cestu svetom svojim Russian gypsy punk folk street alco-hardcore hudbou - šialenými a humornými vystúpeniami, ktorých na pódiu sprevádza obria balalajka. Sedemčlenná skupina The Hatters, zložená z divadelníkov, romantikov, punkáčov a milovníkov Balkánu má silnú oporu v režisérovi Emirovi Kusturicovi, tvorcovi niekoľkých ich klipov.

Ska-punkoví Bazzookas z Amsterdamu už desať rokov brázdia Európu so žltým školským autobusom a na Colours of Ostrava sa vrátia po piatich rokoch s novým albumom, novou show a ešte bláznivejšími nápadmi. “Naša energia vychádza zo srdca a duše kapely. Všetko iskrí. Nezáleží na tom, či ste muž, žena, mladý, starý, krásny, škaredý, malý alebo veľký, Francúz, Belgičan, Nemec alebo Holanďan, rovnako ako naše ska zo všetkých kútov sveta a zo všetkých dôb začnete tancovať,” odkazuje spevák Bass Barnasconi.

Devätnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 15. do 18. júla 2020 opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Program na 24 vonkajších aj krytých scénach ponúkne viac ako 450 bodov - okrem koncertov viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel, taktiež diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprevádzajúce aktivity.

Štvordňové vstupenky sú v predaji vo festivalovom e-shope na www.colours.cz a v sieťach Ticketportal. Cena 122 EUR (2990 Kč) platí na limitované množstvo 9000 kusov.

