Ak sa chystáte do záhrady, treba sa pripraviť už teraz

V čase opatrení je pobyt v záhrade jednou z mála možností, ako byť nielen doma, ale aj vonku. Počas tuhej zimy a mrazov, pochopiteľne, nejestvuje priestor, ako tráviť čas na záhrade. Jar však už čoskoro príde a na jej príchod sa treba pripraviť už teraz. Nielenže si tak privoláte pozitívne emócie z príchodu jari a krajšieho počasia, ale zároveň zvýšite šancu na „úspech“ pri starostlivosti o záhradku a pestovaní rastlín či plodín.



Hnojivá si môžete vybrať už teraz



Jednou z podmienok pre starostlivosť o záhradu sú aj hnojivá, bez ktorých to jednoducho nejde. Hnojivá sú nevyhnutné pre rast plodín či rastlín a pre zachovanie správnej „harmónie“ v pôde na záhrade. Na trhu nájdeme rôzne druhy hnojív. Najčastejšie sa používajú organické hnojivá, dajú sa však kúpiť a použiť aj minerálne či organominerálne hnojivá. V aktuálnom období je dôležité rozdelenie medzi jarné a jesenné hnojivá.





Zdroj obrázka: Yuvares Suwanpamort / Shutterstock.com

Keďže sa chystáme na jarnú sezónu, logicky si treba vopred zaobstarať jarné hnojivá. Poznáme aj špecifické druhy hnojív. Pre starostlivosť o trávniky, ktoré sa tiež na záhradách často vyskytujú, sú určené špeciálne trávnikové hnojivá, pre dezinfekciu pôdy a na kyslé pôdy je zase určené dusíkaté vápno. Terajšia doba patrí ekológii a zeleným riešeniam. Na záhradách sa dá využiť aj kravský, ovčí či konský hnoj. V každom prípade, hnojivo je pre záhradu nevyhnutné a už teraz je potrebné sa na to pripraviť, aby ste sa pripravili na jarnú sezónu.

Chráňte záhradu proti škodcom



Rizikom sú aj škodcovia. Riešením sú prípravky proti škodcom, ktoré pomôžu v ochrane pred neželanými návštevníkmi a obyvateľmi záhrady. Aj teraz platí, že v zime nie sú škodcovia pre mrazy takí aktívni, no ich aktivita stúpa s príchodom teplejšieho počasia. Preto je dobré sa už teraz pripraviť na to, čo môžu škodcovia spôsobiť. A ako vieme, tak môžu zničiť celú úrodu.

Dobrou voľbou sú tzv. predjarné postreky, ktoré slúžia ako prevencia pred množením sa škodcov. Ďalej poznáme prípravky proti hmyzu, voškám alebo žravému či cicavému hmyzu. Podľa toho, akí škodcovia sa do vašej záhrady hrnú, si viete vopred zaobstarať účinný prípravok na ochranu svojich plodín a rastlín. Dobrou správou je, že na trhu sa nachádza čoraz viac ekologickejších a zároveň mimoriadne účinných prípravkov proti škodcom. Je smutné prísť o úrodu len kvôli nejakému hmyzu či iným živočíchom. Preto sa treba chrániť.





Zdroj obrázka: encierro / Shutterstock.com

Myslite na detaily



Teraz, v čase, keď sa na záhrade „nič nedeje,“ je priestor plánovať a riešiť systémové záležitosti. V prípade záhrady sa bavíme aj o rôznych detailoch. Nie je to „len“ o hnojivách či prípravkoch proti škodcom, ale aj o záhradnom náradí, upratovaní kôlne, kosení, starostlivosti o kosačku či na zavlažovanie. Skrátka, cez „sezónu“ na to nebude čas, pretože sa budete venovať samotnej starostlivosti o záhradu.

Teraz na to môžete myslieť, plánovať a riešiť veci tak, aby ste zažili lepšiu sezónu. A máte priestor realizovať svoju fantáziu a nápady, ktoré ste na záhrade vždy plánovali. A možno vám to aj pomôže lepšie zvládnuť nie práve peknú zimu, keď sa vonku nedá toľko robiť. Pokojne si svoj plán napíšte aj na papier a nakreslite si tam zmeny, ktoré by ste na záhrade chceli spraviť. A taktiež si na papier alebo do počítača napíšte, aké hnojivá, aké prípravky proti škodcom či aké semienka plodín si potrebujete vopred kúpiť. Vyhnete sa tak stresu. Na nákup prípravkov do záhrady sa dajú využiť aj zľavové kupóny, ktoré poskytujú zaujímavé akcie.