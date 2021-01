Bratislava žiada posúdenie prvého kola plošného testovania odborníkmi

Prínosy vs. riziká

Oprávnené obavy

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislava podporuje žiadosť o posúdenie prvého kola plošného skríningu na COVID-19 odborníkmi. V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová „Bratislava podporuje žiadosť Únie miest a obcí a Združenia miest a obcí Slovenska , aby výsledky prvého kola plošného skríningu neodkladne posúdilo Konzílium epidemiológov a aby dalo odborné odporúčanie, ktoré okresy by sa mali ďalej testovať," uvádza magistrát a dodáva, že testovanie neodmieta, práve naopak, usiluje o výrazné navýšenie počtu mobilných odberových miest (MOM).„Ak máme motivovať 200-tisíc Bratislavčanov a Bratislavčaniek k účasti na plošnom testovaní a úkolovať tisícky dobrovoľníkov a zdravotníkov k jeho zabezpečeniu, navyše v extrémne krátkom čase, chceme mať istotu, že je to aj epidemiologicky prospešné. Istotu nám môže dať Konzílium epidemiológov, preto premiéra, resp. ministra zdravotníctva žiadame o jeho zvolanie," žiada hlavné mesto.Magistrát očakáva, že konzílium sa odborne vyjadrí, či prínosy druhého kola nárazového plošného testovania v Bratislave prevažujú nad rizikami s tým spojenými.„Rovnako žiadame o zverejnenie štruktúry dát, ktoré určili výsledok prvého kola testovania v Bratislave, nakoľko priebežné výsledky z našich odberových miest vykazovali výrazne nižšie čísla ako bol prezentovaný celkový výsledok," vyzýva.Bratislava a jej mestské časti v prvom tohtoročnom kole plošného testovania zabezpečili 290 odberových tímov a otestovali približne 200-tisíc ľudí. „Pripravili sme vlastný rezervačný systém na objednanie testov, zredukovali sme MHD a z týchto vozidiel urobili odberové miesta, prevádzkovali sme drive-through. Ľudia chodili na testy bez čakania, čím sme výrazne zredukovali možné šírenie nákazy," vysvetlil magistrát.Na prípadné druhé kolo testovania podľa magistrátu zostáva len niekoľko dní a sú oprávnené obavy, či ho dokáže zrealizovať v nastavenom štandarde. „Pri predchádzajúcom kole testovania totiž bola od pondelka do stredy kompletne obsadená kapacita všetkých MOM, čo výrazne znížilo víkendový nápor na testovacie miesta," podotklo mesto.„Rozhodnutie vlády o okresoch, v ktorých má byť druhé kolo plošného testovania, bolo politickým rozhodnutím," myslí si magistrát s tým, že vláda vopred určila, že opakovane sa bude testovať 36 okresov, hoci nebolo zrejmé, aké čísla pozitivity v nich po prvom kole budú.„Nebrali sme testovanie ako súťaž o umiestnenie v rebríčku a pri rozhodnutí o ďalšom kole nás musí viac ako dosiahnutá priečka zaujímať to, či má v Bratislave naozaj epidemiologický význam znovu plošne testovať. Navyše, doteraz nie je známy ani režim fungovania v tzv. 'lepších okresoch', čo býva hlavným dôvodom pre účasť alebo neúčasť na testovaní," upozornil magistrát.„Na tieto otázky sme od epidemiológov nedostali odpoveď, preto žiadame premiéra Igora Matoviča , aby zvolal Konzílium epidemiológov, ktoré by zhodnotilo výsledky prvého kola a dalo odporúčanie pre tie okresy, v ktorých si nepriaznivá epidemiologická situácia skutočne vyžaduje ďalšie kolo plošného testovania. To znamená okresy, v ktorých epidemiologické prínosy plošného testovania prevažujú nad možnými rizikami s tým spojenými aj vzhľadom na prítomnosť agresívnejšej mutácie vírusu," žiada hlavné mesto.„Sme presvedčení, že takéto odporúčanie epidemiológov bude znamenať väčšiu akceptáciu následného testovania u samospráv aj vo verejnosti. Rovnako žiadame o zverejnenie podrobnej štruktúry dát, t.j. z akých odberových miest pochádzajú dáta, ktoré určili výsledné číslo pre Bratislavu," uzavrel magistrát.