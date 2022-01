Ak sa chystáte na zimnú túru do hôr, dajte si poradiť od záchranárov. Na čo by ste mali pamätať?

zimnou

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vyhýbať sa lavínovým terénom a dráham najmä po snežení či silnom vetre, sledovať lavínovú predpoveď a predovšetkým nechodiť nikdy sám do horského prostredia.Aj na tieto pravidlá upozorňujú horskí záchranári v súvislosti soturistickou sezónou, ktorá je každoročne sprevádzaná lavínovým nebezpečenstvom.Dodržiavaním rád skúsených záchranárov pri plánovaní túry by sa turisti mohli vyhnúť nebezpečenstvu i lavínam v horách, uvádza sa v tlačovej správe Ministerstva vnútra SR.Horská záchranná služba (HZS) zároveň turistom radí nedeliť sa počas túry. Do lavínového terénu by mali vstupovať po jednom a vzájomne sa sledovať.Dôležité je mať základnú lavínovú výbavu, a to lavínový vyhľadávací prístroj, lavínovú lopatku a lavínovú sondu.Potrebný je podľa záchranárov aj nabitý mobilný telefón, lavínový airbag batoh, ktorý pomôže zostať na povrchu lavíny. Pri jeho aktivácii sa šanca na prežitie podľa HZS výrazne zvyšuje.Záchranári tiež turistom radia, aby sa túry v prípade nepriaznivých podmienok zriekli. Milovníkomturistiky odporúčajú absolvovať kurz lavínovej záchrany.V prípade lavínovej nehody, kde už ide o život, záchranári poukazujú na fakt, že najväčšie šance na prežitie v lavíne má človek prvých pätnásť minút.„V prvotnej fáze je nutné pokúsiť sa z lavíny vylyžovať, ak sa človek nachádza v odtrhovom pásme, teda lavína sa odtrhla pri jeho nohách. Ak lavína podtrhne lyže a začne človeka ťahať, ideálne je prevaliť sa na bok, ruky zaboriť do snehu, snažiť sa o kotrmelec a dostať sa opäť na lyže a vylyžovať,“ uviedli.V druhej fáze, keď lavína naberá rýchlosť, je podľa nich dôležité snažiť sa zaujať polohu polosed – poloľah, pokrčiť nohy a „pádlovať“ proti prúdu.Tesne pred zastavením by sa lyžiar mal pokúsiť o vytvorenie čo najväčšieho priestoru pred tvárou.„Je dôležité zachovať pokoj, šetriť si vzduch a energiu a čakať na záchranu. Dýchacia dutina je kľúčový prvok pre ďalší vývoj situácie. Bez dutiny nastáva fáza dusenia. S dutinou je možné v lavíne prežiť aj niekoľko hodín, v závislosti od jej veľkosti,“ uzavrela HZS.Situáciu v horách každý deň monitoruje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).Realizuje pozorovania priamo v horských oblastiach a stanovuje stupeň lavínového nebezpečenstva podľa medzinárodných štandardov.Robí tiež preventívne odstrely lavín v blízkosti lyžiarskych stredísk, cestných či železničných komunikácií, kde hrozí bezprostredné ohrozenie ľudí a majetku.Prevádzkuje celkovo 42 meteostaníc v horskom prostredí.