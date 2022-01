Výbuch podmorskej sopky pri ostrove Tonga cítili po celom svete

Obrovský výbuch podmorskej sopky v sobotu pri pobreží ostrovného štátu Tonga bol taký silný, že ho zaznamenali po celom svete a vyvolal prívalovú vlnu cunami, ktorá zaplavila tichomorské pobrežia od Japonska až po Spojené štáty. V nedeľu to oznámili vedci, ktorých citovala tlačová agentúra AFP.





Výbuch sopky spôsobil v hlavnom meste značné škody

Podmorská sopka Hunga Tonga-Hunga Ha'apai leží približne 65 kilometrov severne od hlavného mesta Tongy Nuku'alofa.Dlhú, hlučnú erupciu sopky zachytili dramatické satelitné zábery - bolo vidieť, ako vulkán chrlí do vzduchu dym a popol. Hromový rachot bolo počuť aj na Aljaške vzdialenej takmer 10.000 kilometrov.Americká geologická služba USGS hlásila, že sobotňajší výbuch sopky sa rovnal zemetraseniu s magnitúdou 5,8 pri nulovej hĺbke.Celkový rozsah škôd v tichomorskom štáte Tonga však nebol v nedeľu jasný, pretože komunikačné linky boli prerušené.Pobrežie tonžského hlavného mesta Nuku'alofa zaplavila vlna cunami vysoká 1,2 metra a miestni obyvatelia ušli na vyššie položené miesta. Zanechali za sebou zatopené domy, niektoré už aj poškodené, a z oblohy padali malé kamene a popol. Z paláca neďaleko pobrežia evakuovali aj tonžského kráľa Tupoua VI.Novozélandský vedec Marco Brenna z fakulty geológie na Univerzite Otago opísal vplyv výbuchu ako "pomerne mierny", ale podľa jeho slov nemožno vylúčiť, že bude nasledovať oveľa silnejší výbuch.Tichomorské pobrežie Japonska zasiahli vlny vysoké približne 1,2 metra, pričom japonský meteorologický úrad varoval, že možno budú nasledovať aj vlny vysoké tri metre.Na Novom Zélande, vzdialenom od Tongy vyše 2300 kilometrov, muselo ujsť zo severných pobrežných oblastí 120 ľudí. Zničených bolo niekoľko člnov, keď do malého prístavu narazila obrovská vlna.Obľúbenú pláž Bondi v austrálskom meste Sydney tiež nakrátko preventívne evakuovali. V Kalifornii v meste Santa Cruz boli vodou zaliate pobrežné ulice a úrady museli prerušiť premávku.Meteorologická služba na Aljaške a Aljašské vulkanologické observatórium hlásili, že erupciu zaznamenali aj v mestách Anchorage a Fairbanks, vzdialených "6000 míľ od sopky" (okolo 9700 kilometrov).Meteorologická stanica na polostrove Fife na východe Škótska v tvíte uviedla, že je "jednoducho neuveriteľné čo len pomyslenie na tú silu (erupcie), ktorá vyslala šokovú vlnu po celom svete".Sopka Hunga Tonga-Hunga Ha'apai je známa nestálosťou a výbušnosťou. V roku 2015 napríklad vychrlila do vzduchu toľko veľkých kameňov a popola, že keď sa usadili, vznikol nový ostrov dlhý dva kilometre, široký kilometer a vysoký 100 metrov.Hrozba prívalových vĺn cunami po sobotňajšom silnom výbuchu podmorskej sopky pri pobreží ostrovného štátu Tonga pominula, informovalo v nedeľu Tichomorské centrum varovania pred cunami.Obrovský výbuch podmorskej sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai bol taký silný, že ho zaznamenali po celom svete a vyvolal cunami, ktoré zaplavili tichomorské pobrežia od Japonska až po Spojené štáty. V nedeľu to oznámili vedci, ktorých citovala tlačová agentúra AFP."Na základe všetkých dostupných údajov oznamujeme, že hrozba cunami po tejto sopečnej erupcii pominula," uviedlo centrum o 04.00 h SEČ. Dodalo, že úrady "v zasiahnutých pobrežných oblastiach by mali sledovať situáciu..., aby stanovili, kedy bude bezpečné vrátiť sa k bežným aktivitám".Hlavné mesto Tongy Nuku'alofa utrpelo pri cunami po silnom výbuchu sopky "značné" materiálne škody, ale zatiaľ neboli hlásení žiadni mŕtvi ani zranení, povedala v nedeľu novozélandská premiérka Jacinda Ardernová."Cunami mali značný dopad na pobrežie na severnej strane mesta Nuku'alofa, na breh vyplavilo člny aj veľké balvany," opísala situáciu Ardernová. Doplnila, že jej vláde sa podarilo skontaktovať s novozélandským veľvyslanectvom v tonžskej metropole, hoci predtým boli komunikačné linky s ostrovom prerušené.Spojené štáty si po silnej erupcii sopky robia "veľké starosti" o ľudí na Tonge, napísal v sobotu na Twitteri americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a prisľúbil ostrovnému národu, susedovi USA v Tichomorí, pomoc.