Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Ak sa Rusi rozhodnú ovplyvňovať voľby na Slovensku, budú to mať jednoduchšie ako v Maďarsku – ROZHOVOR
Hosťom Okna do sveta je maďarský analytik András Rácz a témou sú maďarské voľby, ovplyvňovanie zo strany Ruska a hrozba podobného scenára na Slovensku.
7.5.2026 (SITA.sk) - Hosťom Okna do sveta je maďarský analytik András Rácz a témou sú maďarské voľby, ovplyvňovanie zo strany Ruska a hrozba podobného scenára na Slovensku.
Nedávne parlamentné voľby v Maďarsku prekvapili silným výsledkom opozičnej strany TISZA, ktorá získala ústavnú väčšinu a ukončila 16 rokov nepretržitej vlády Viktora Orbána. O príčinách tohto pádu dlhoročného suveréna maďarskej politiky sa Miroslav Wlachovský rozpráva s analytikom Andrásom Ráczom.
Miroslav Wlachovský: Čo bolo charakteristické pre Orbánov režim? A prečo Péter Magyar vyhral s takým výrazným výsledkom?
András Rácz: To je otázka za milión dolárov. A skôr než sa pokúsim o odpoveď, musím povedať, že nie som v tejto veci úplne objektívny. Viktor Orbán vládol Maďarsku 16 rokov.
Voľby boli pred pár dňami a tých pár dní mi nestačí na to, aby som si uvedomil, že tých 16 rokov sa skončilo. Budem potrebovať viac času, aby som to všetko spracoval a plne strávil.
Pokiaľ ide o to, prečo Orbán utrpel takú porážku, neexistuje len jedna jediná odpoveď. Pokúsim sa ísť po poradí. Péter Magyar, jeho osobnosť a nasadenie počas kampane zohrali úlohu. Vložil do kampane obrovské množstvo práce.
Čelil Orbánovi a jeho médiám tým, že navštívil doslova stovky obcí po celom Maďarsku. V podstate niekoľkokrát precestoval Maďarsko. Aj v malých dedinách s pár stovkami obyvateľov sa ľudia osobne stretli s celoštátnymi politikmi.
Toto turné po krajine skutočne zohralo úlohu. To je prvý bod.
Bod číslo dva - Orbánov režim bol unavený, starý a neefektívny, najmä v posledných dvoch volebných obdobiach. Spôsob, ktorým si Viktor Orbán vyberal ministrov, vplyvných ľudí do svojho okolia, sa čoraz viac zakladal na lojalite a nie na schopnostiach.
Režim sa stal neefektívnym, neschopným poskytovať ľuďom ekonomické prínosy a perspektívu na lepší život. Počas prvých volebných období Viktora Orbána, 2010 – 2022, maďarská ekonomika akoby raketovo rástla, samozrejme s výnimkou obdobia COVID-u.
Ekonomika masívne rástla aj vďaka neustálemu príjmu z fondov EÚ. Ale po roku 2022 bol prístup Maďarska k väčšine fondov EÚ pozastavený kvôli obavám o demokraciu a právny štát. A tieto prostriedky v maďarskom rozpočte v posledných 4 rokoch chýbali.
Nastala hospodárska stagnácia. Podľa niekoho išlo dokonca o recesiu, každopádne určite nebol veľký rast a populácia to pociťovala. Tento čoraz neefektívnejší režim je tou druhou zložkou.
Tretia zložka – je čoraz jasnejšie, že Orbán, ktorý si predtým vyberal na kampaň veľmi profesionálnych špecialistov, si tentoraz vybral jedného zo svojich hlavných ideológov, Balázsa Orbána.
Nie je to jeho príbuzný, Orbán je pomerne bežné maďarské priezvisko. Viktor Orbán si teda vybral Balásza Orbána, ideológa a stratéga. Ale vedenie kampane je proste iné povolanie. Musíte mať špeciálne zručnosti, skúsenosti, musíte viesť ľudí inak. Musíte mať zmysel pre analýzu údajov.
Je to úplne iné povolanie ako premýšľať o stratégii. A Balázs Orban ako manažér kampane spektakulárne zlyhal.
On bol jedným z mozgov za úzkym prepojením Maďarska s Trumpovou administratívou a hnutím MAGA. A myslel si, že metódy americkej kampane by sa mohli priamo prevziať do maďarského prostredia. Ale naše spoločnosti sú odlišné, ľudia sú odlišní, kultúra je odlišná, pozadie je odlišné. Metódy americkej kampane jednoducho nefungovali.
Keď hovoríme o USA, je nezvyčajné, ak tesne pred voľbami pricestovali vysokopostavení hostia z USA, minister Marco Rubio a potom neskôr ešte vyššie postavený viceprezident JD Vance. Nepamätám si, kedy USA venovali takú pozornosť volebnej kampani v inej krajine. Aký bol vzťah medzi Orbánom a MAGA a prečo prišli?
Nie som odborník na USA, tu sa musím spoliehať na poznatky iných ľudí. JD Vance prišiel vo zvláštnom čase, doslova pár dní pred voľbami, keď už všetky spoľahlivé prieskumy ukázali, že Orbán je na pokraji prehry. Je dosť nezvyčajné, aby top americkí politici podporovali niekoho, kto smeruje k porážke.
JD Vance napriek tomu prišiel a malo to hlavne ideologické dôvody - aby podporil premiéra, ktorý zdieľa rovnaké ideologické presvedčenie. Nepomohlo to a tá návšteva prišla príliš neskoro.
Pár dní pred voľbami je voličov už rozhodnutá. Takže návšteva JD Vancea nebola niečím, čo by presvedčilo ľudí, ktorí chceli voliť TISZU, aby namiesto toho hlasovali za Orbána.
Bolo to teda akési politické gesto.
A keď sa zverejnili výsledky, administratíva USA, vrátane Trumpa, otvorene zablahoželala Pétrovi Magyarovi, a začala hovoriť o Orbánovi v minulom čase - "Bol to môj priateľ." To bola veľmi zaujímavá zmena v prioritách USA.
A ešte jeden dôvod, prečo Viktor Orbán prehral. Péter Magyar bol nováčikom v opozičnej politike a podarilo sa mu poraziť, či skôr podmaniť si celú tradičnú opozíciu. Nová tvár, nový vietor, čerstvý vzduch. Mladý dynamický človek, ktorý ako bývalý člen Orbánovho tímu, poznal zvnútra všetky triky.
Podarilo sa mu zdynamizovať spoločnosť. Myslím, že toto boli voľby s najvyššou účasťou v histórii, hlasovalo takmer 80 % ľudí. Bolo bezprecedentne vysoké, pretože sa niečo zmenilo.
Magyar dokázal zmobilizovať ľudí, ktorí naozaj chceli zmenu. Mám 46 rokov. Zmenu režimu si vlastne nepamätám, ale moji starší kolegovia a aj moja mama hovoria, že ten pocit bol podobný ako v roku 1989. Nie je to len zmena vlády, ale celého systému, zmena éry. Uvidíme, čo z toho vzíde.
Dokonca by som to nazval zmenou režimu. Pretože to Viktor Orbán dokázal za týchto 16 rokov vytvoriť vlastný systém, kde ste mnohé veci mohli dosiahnuť len vtedy, ak ste mali napojenie na Fidezs. Médiá boli úplne na strane Viktora Orbána.
Ste odborník na Rusko, Ukrajinu, na celú východnú dimenziu a počas kampane ste vysielali varovné signály o ruskom zasahovaniu alebo plánoch zasahovať do volieb. Hovorili sme o USA a ich záujmoch, ale čo bolo pre Rusov také zaujímavé v Maďarsku? Prečo sa tak angažovali a ako sa vlastne angažovali?
Kľúčovým záujmom Ruska bolo udržať Viktora Orbána pri moci. Pretože Orbánova vláda, Orbánov režim bol dlhodobo najefektívnejším nástrojom Ruska na ovplyvňovanie EÚ aj NATO zvnútra. Najúčinnejší nástroj, aký kedy Rusko malo na ovplyvňovanie dvoch aliancií zvnútra.
Áno, bola tu rakúska vláda s FPÖ. To je tá strana, ktorej bývalá ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová vlastne emigrovala do Ruska. Počas tej vlády boli veľké časti rakúskeho bezpečnostného sektora kompromitované Rusmi. Ale tá vláda nevládla 16 rokov. A Rakúsko je len členom EÚ, ale nie NATO.
Takže silný vplyv, ktorý malo Rusko na Orbánov režim mu poskytol oveľa schopnejšie nástroje na ovplyvňovanie EÚ aj NATO zvnútra. Rusko teda urobilo všetko pre to, aby Orbán zostal pri moci. A ako? Preferenčná cena je v obchode s ropou a plynom veľmi dôležitá, čo pomáhalo Orbánovi udržať si moc.
Od vlaňajšej jesene rôzne ruské štátne organizácie začali či už zasahovať, alebo len vyjadrovať svoje priority. Celkom bezprecedentné bolo, že ruská zahraničná spravodajská služba (SVR), zverejnila analýzu, v ktorej naznačila, že najlepšie by slúžilo záujmom Ruska, ak by Viktor Orbán ostal pri moci.
Následne sa k tomu pridala aj vojenská spravodajská služba (GRU). Na Telegramovom kanáli Rybar, ktorý je úzko prepojený s GRU, začali zverejňovať dlhé kompromitujúce materiály o Pétrovi Magyarovi, v ktorých ho obviňovali, že je agentom Ukrajiny a korupčník.
Od začiatku roka 2026 začali médiá ako The New York Times, The Washington Post či Financial Times uverejňovať podrobné informácie o ruských agentúrach, ktoré sa aktívne snažia ovplyvniť voľby.
A keď sa Rusko snaží ovplyvniť voľby, nikdy nevyužívajú iba jedinú agentúru. V prípade Maďarska SVR uskutočňovala kampane s falošnými správami proti opozičným hráčom. GRU dokonca vyslala do Maďarska, troch špecialistov aby koordinovali dezinformačné kampane s maďarskými štátnymi médiami.
S GRU prepojené tímy alebo organizácie, vytvárali umelou inteligenciou generovaný obsah. A bol tam aj tím spojený so Sergejom Kirijenkom, tzv. agentúrou sociálneho dizajnu, ktorej úlohou bolo zvýšiť viditeľnosť provládnych influencerov, provládnych mediálnych kampaní a diskreditovať predstaviteľov opozície.
Ruské zasahovanie sa teda zameriavalo hlavne na informačné operácie. Ako na pozitívne, ktoré pomáhali vláde, tak aj na negatívne, očierňujúce opozíciu, niekedy tými najpodivnejšími druhmi falošných správ.
Takže to bola hlavne informačná operácia. Ale ako ste už skôr povedali, zmena bola taká veľká, že to Rusko nedokázalo zvrátiť. Mohli by sa postarať o to, že sa rozdiel vo výsledkoch zmenšil. Takéto ruské zasahovanie môže mať relatívne veľký vplyv, ale nie v tomto prípade.
Takže Péter Magyar zdrvujúco vyhral. Konečné výsledky sú známe. Strana Pétra Magyara bude mať 141 zo 199 kresiel v maďarskom parlamente. Hranica ústavnej väčšiny je 133. Takže Péter Magyar ustojí, ak niektorí poslanci zmenia názor a budú nezávislí. Strana by stále mala ústavnú väčšinu a v maďarskom systéme ak máte ústavnú väčšinu, môžete robiť doslova čokoľvek.
Ústavná väčšina prevažuje nad všetkými systémami kontroly a rovnováhy. Takže teraz má Péter Magyar šancu obnoviť demokraciu, systém kontroly moci, trhovú ekonomiku. Teraz má moc sa snažiť napraviť škody spôsobené Orbánovou vládou.
Osobitné vzťahy medzi Viktorom Orbánom a Vladimírom Putinom, alebo medzi Orbánovou vládou a ruskou vládou, kedy to vlastne začalo? Viktor Orbán je v politike niekoľko desaťročí, pamätáme si ho ako hrdinu z Námestia hrdinov, kde mal prejav o pohrebe Imre Nagya. Bol popredný liberálny politik a potom sa posúval stále viac doprava, podľa niektorých až k extrémnej pravici.
Ale Maďari nikdy neboli proruským národom. Či už kvôli bitke pri Világosi, ale ešte viac kvôli povstaniu proti Sovietom v roku 1956. Na toto dedičstvo boli vždy hrdí.
Ako je teda možné, že Viktor Orbán zmenil túto trajektóriu a dokázal sa udržať pri moci s takouto rétorikou?
Opäť viac otázok. Kedy a ako sa Viktor Orbán zmenil? Svoju kariéru začal ako jeden z najviac protiruských politikov v strednej Európe. V čase jeho prvej vlády v rokoch 1998 až 2002 boli vzťahy také, že v určitom momente Rusko dokonca stiahlo svojho veľvyslanca z Budapešti.
Bolo to počas vojny v Kosove. Rusi poslali takzvanú humanitárnu pomoc do Srbska, ale Maďarsko si uvedomilo, že konvoj sa skladal z obrnených vozidiel a ďalších vozidiel porušujúcich zbrojné embargo OSN.
Maďarsko preto konvoj neprepustilo. Vypukol veľký diplomatický škandál, Rusko stiahlo veľvyslanca. Dokonca aj po páde jeho prvej vlády v roku 2002, keď bol Orbán v opozícii, pokračoval v silnom protiruskom postoji.
Keď Rusko napadlo v roku 2008 Gruzínsko, Orbán otvorene obvinil vtedajšiu socialisticko-liberálnu vládu v Budapešti z toho, že sú agentmi Putina, alebo Putinovi psíci, ktorí vrtia chvostíkmi.
Takže ostával konzistentný. A potom prišiel moment zmeny. Došlo k nej v novembri 2009. Orbán ešte nebol pri moci. Ale kvôli vážnym vnútropolitickým krízam v Maďarsku po roku 2006 bolo koncom novembra 2009 zrejmé, že Viktor Orbán vyhrá v roku 2010 parlamentné voľby.
Potom prišiel moment, keď ho pozvali do Petrohradu na kongres strany Jednotné Rusko. A tam, v Petrohrade, mal bilaterálne stretnutie s Putinom. Uzavreté, krátke bilaterálne stretnutie. Nik okrem Orbána, Putina a tlmočníka nevie, čo sa tam stalo.
Ale toto je moment zmeny. Orbán sa vrátil domov a odvtedy nepovedal ani jednu kritickú poznámku na adresu Vladimíra Putina. Kedysi najtvrdší protiruský politik takmer okamžite urobil otočku o 180 stupňov a postupne transformoval svoju stranu podľa tejto novej politickej línie.
Máte úplnú pravdu, bolo to v rozpore s dlhoročnými protiruskými tradíciami Maďarska. Bolo to v rozpore s mnohými vecami. Napriek tomu sa to stalo. Čo sa presne stalo v Petrohrade ešte nevieme. Ale v skutočnosti nie je dôležité to, čo sa presne stalo, ale aký bol toho účinok. A dôsledkom toho bola zmena o 180 stupňov.
Rusi vo všeobecnosti pôsobia kombináciou pozitívnych a negatívnych motivačných nástrojov. Metóda cukru a biča, ak chcete. Tá pozitívna motivácia vo vzťahoch Orbána a Putina, je celkom jasná. Peniaze. Strategické množstvo peňazí. Najväčšia suma peňazí súvisí s jadrovou elektrárňou Paks. Druhá najväčšia suma sa týkala dovozu ropy, potom plynu a množstvo menších položiek.
Takže pozitívnym stimulom sú peniaze. Ako vždy.
A aká bola negatívna motivácia? To nevieme. Ale opäť, dôležitý je účinok. A tento účinok spočíva v tom, že daná osoba zásadným spôsobom zmenila jednu zo svojich základných politických hodnôt, v podstate zo dňa na deň.
A evidentne napriek tomu, že Rusko počas tých 16 rokov Orbána opakovane osobne ponížilo, aj napriek tomu, že orientácia na Rusko bola čoraz menej výnosná, aj kvôli ruským vnútorným politickým a ekonomickým problémom, Orbán v tejto línii pokračoval.
Inými slovami, ostal na háčiku. Čokoľvek sa stalo v Petrohrade, bolo to dosť silné na to, aby ho to úplne zmenilo.
A k druhej otázke - ako to, že to v Maďarsku tak dlho fungovalo, v podstate od roku 2010 až po tieto voľby - väčšina volieb sa nerozhoduje na základe zahraničnej politiky.
Ľudia, aj Maďari, zvyčajne hlasujú na základe ekonomických hľadísk, zdravotnej starostlivosti, bežného života.
Ale tieto nedávne voľby boli výnimočné, pretože zahraničná politika sa vrátila do volebnej kampane a orientácia na Rusko sa zrazu stala problémom.
A máte pravdu, v prípade Maďarska Rusko nikdy nemalo veľký potenciál na budovanie mäkkých síl. Maďari nie sú Slovania, jazyk nie je slovanský, nemáme spoločnú hranicu, v Maďarsku nie je významná ruská menšina, ani maďarská v Rusku. A spoločná história je prinajmenšom problematická.
Maďarsko nikdy nemalo proruskú politickú tradíciu. V Českej republike sa komunistická strana takmer vždy dostane do parlamentu, pretože existuje proruská politická tradícia. V Bulharsku je takisto tradične proruská politická strana, ale Maďarsko nikdy nemalo proruskú politickú tradíciu.
Preto som taký prekvapený.
Áno, ale počas 16 rokov, s tou kontrolou médií, sa Viktorovi Orbánovi podarilo zmeniť myslenie aspoň časti voličov. A potom prišlo prekvapenie. Informácie o prepojení Pétra Szijjárta so Sergejom Lavrovom. Potom ďalší únik o prepojení Viktora Orbána s Vladimírom Putinom. To začalo Maďarov iritovať.
Na moje úplné prekvapenie, v posledných týždňoch volebnej kampane sa starý dobrý slogan z roku 1956 - Rusi, choďte domov - začal objavovať na billboardoch a transparentoch na demonštráciách.
Zahraničná politika zrazu začala hrať rolu v kampani a to zmobilizovalo dokonca aj niektorých voličov Viktora Orbána. Pretože ak ste tradične mysliaci, konzervatívny Maďar, to posledné, čo chcete vidieť, je proruská orientácia. Pretože ste konzervatívna osoba, história je dôležitá, tradície sú dôležité.
A my nemáme veľa pozitívnych spomienok na Rusov.
Takže takéto škandály súvisiace s Ruskom mobilizovali veľkú časť spoločnosti na stranu opozície a odradili značnú časť Orbánových voličov. Pretože maďarský minister zahraničných vecí ako podriadený Sergeja Lavrova, to bolo šokujúce a ponižujúce.
A tiež jazyk, ktorý Szijjártó používal, ako sa dobrovoľne podriaďoval Lavrovovi. Nemyslím si, že uvedomelý občan akejkoľvek suverénnej krajiny, či Maďarska, Slovenska, Česka, alebo akejkoľvek krajiny, by chcel vidieť, že jeho vlastný minister zahraničia je tak veľmi submisívny voči Rusom.
Nahnevalo to mnoho ľudí.
Spomínam si na toto krátke video, myslím z Pekingu, keď Orbán čakal na stretnutie s Putinom. A bol absolútne nervózny a plný očakávaní, ako dievča, ktoré čaká na rande s novým priateľom. Bolo to šokujúce. Čo sa týka Szijjártoa, aké má vlastne vzťahy s Ruskom?
Spomínam si, že na čele ministerstva zahraničných vecí bol János Martónyi a Zsolt Németh. Očakával som, že ten štátny tajomník, Zsolt Németh, jeden zo zakladateľov Fideszu, bude povýšený na ministra.
Potom sa zrazu rozhodlo, že ministrom bude Péter Szijjártó. A videli sme posun maďarskej zahraničnej politiky a biznisu východným smerom. Odkiaľ sa teda Szijjártó vzal? A aké je jeho prepojenie na Rusko?
Kontrast medzi Jánosom Martónyim a Pétrom Szijjártóm bol naozaj ohromujúci.
János Martónyi je skúsený diplomat, s desiatkami rokov diplomatickej kariéry. Hovorí plynule po francúzsky, po anglicky, vzhľadom na vek stále rozumie ruštine. A bol naozaj archetypom dobrého diplomata. Vždy elegantný, skromný, úprimný, zdržanlivý, veľmi vecný a presný, tak ako si človek predstavuje tradičného diplomata zo stredoeurópskej krajiny.
A potom prišiel Péter Szijjártó, ktorý nikdy nemal poriadnu prácu. Od mladosti bol v mládežníckej organizácii Fideszu. Neskôr bol politikom Fideszu, hovorcom a podobne. Pôsobil v parlamente, potom v kancelárii premiéra Viktora Orbána a v 2014 sa stal ministrom zahraničných vecí.
A ako ste povedali, rýchlo začal transformovať ministerstvo zahraničných vecí. Vyhodil viac ako 60 seniorných diplomatov, pod heslom "omladenia" ministerstva zahraničných vecí.
Mnoho ľudí s transatlantickým zmýšľaním bolo odídených a začala sa reorientácia ministerstva a diplomatickej siete smerom na Východ.
Sloganom bolo "otvorenie sa Východu" a koncepcia za tým bolo akési vyváženie zahraničného obchodu. Vtedajší maďarský zahraničný obchod bol na 80 % s krajinami EÚ a 20 % s ostatným svetom. Cieľom mala byť väčšia vyváženosť. Toto bolo zdôvodnenie pre užšie vzťahy s východnými krajinami. Aby sme získali výhody v zahraničnom obchode.
Teraz, po 12 rokoch, čísla ukazujú, že to bol spektakulárny neúspech. Celá východná ofenzíva, pokiaľ ide o jej hlavný cieľ, zlyhala. V Maďarsku sa, ako v každej stredoeurópskej krajine EÚ, väčšina zahraničného obchodu uskutočňuje s inými krajinami EÚ. A tak to má byť, tak je to normálne.
Takže základná myšlienka za východným otvorením sa ukázala ako neúspech. Napriek tomu Szijjártó postupne premenil ministerstvo zahraničných vecí, aby fungovalo v súlade so záujmami Ruska a Číny.
Aké za tým boli motívy, to ešte nie je jasné. Samotný Peter Szijjártó nemá vo svojej minulosti nič čo by ho charakterizovalo, alebo ho dostalo do takejto závislosti na spolupráci s Rusmi. Nepochádza z komunistickej ani ľavicovej rodiny. Neštudoval v Rusku.
Takže sa muselo niečo stať až počas jeho dospelosti a politickej kariéry. Ale tá zmena je ohromujúca.
A tie slávne rozhovory medzi Szijjártóm a Lavrovom, takýchto rozhovorov bolo veľa. Existujú prepisy zachytených rozhovorov z rokov 2020 aj 2025. Je teda jasné, že čokoľvek bolo zdrojom týchto zachytených telefonátov, existujú pravdepodobne stovky takýchto rozhovorov.
O týchto nahrávkach sa už šírili klebety. Ale keď sa informácie dostali na verejnosť najviac ma prekvapilo, že Szijjártó používal bežný GSM mobilný telefón. Žiaden Whatsapp, žiaden Signal, len bežný GSM telefón.
Úplná neprofesionalita a úplný nedostatok povedomia o základných pravidlách bezpečnej komunikácie. To je u ministra zahraničných vecí prekvapujúce.
Od plnoformátovej ruskej invázie na Ukrajinu viacero krajín EÚ, pamätám si to zo Slovenska, prijalo opatrenia voči ruským diplomatom. Celkovo 37 ľudí sa vrátilo späť do Ruska, pretože tu s diplomatickým krytím vykonávali rôzne úlohy. Čo sa v tom čase dialo v Maďarsku, poslali ste domov nejakých ruských diplomatov?
Nič také sa nezverejnilo. Čerpám z verejne dostupných zdrojov, takže neviem, čo sa dialo v pozadí. Ale pokiaľ ide o celkový počet ruských diplomatov v Budapešti, nezostal rovnaký, ale sa trochu zvýšil. Oficiálne je 46 až 47 ruských diplomatov akreditovaných v Maďarsku. Skutočný počet môže byť vyšší.
Nedošlo k žiadnemu veľkolepému vyhosteniu ruských "diplomatov". Maďarsko bolo v tomto smere akousi výnimkou. Od začiatku invázie ich európske krajiny NATO vyhostili celkovo viac ako 600.
Maďarsko nič také nezverejnilo. Aj keby sa niečo stalo, bolo by to "pod radarom", bez toho, aby to zverejnili. Ale ešte raz, veľkosť veľvyslanectva a počet ruských diplomatov v Budapešti ostali v podstate rovnaké.
Nie sú to len diplomati. Máte aj špeciálnu ruskú banku sídliacu v Budapešti, takzvanú medzinárodnú banku, ktorá je dedičstvom minulosti – Comeconu (RVHP – Rada vzájomnej hospodárskej pomoci).
Čo s tým urobí Péter Magyar? Ako sa vyrovná s ruskou prítomnosťou a vplyvom? Existuje nejaký plán? Pretože aj on bol jednou z obetí ruského vplyvu, bol v tejto kampani jednoznačne terčom útokov.
Pokiaľ ide o Medzinárodnú investičnú banku, našťastie je tento problém už vyriešený. USA roky varovali Maďarsko, že táto banka nie je dobrý nápad, aj kvôli praniu špinavých peňazí. Bola to veľmi špeciálna banka registrovaná v OSN, založená ešte v období studenej vojny.
Bola to banka s úplnou medzinárodnou imunitou, oprávnená pracovať aj s hotovosťou. Najlepšia práčka špinavých peňazí, aká kedy bola. Banka nepodliehala žiadnemu druhu finančného dozoru, a hoci zverejňovala okázalé správy, nebolo možné overiť, či niektoré z tých čísel boli reálne.
USA neustále varovali Maďarsko, aby s tým niečo urobilo. Nakoniec Spojené štáty, myslím v roku 2023 uvalili na banku sankcie a Maďarsko okamžite ukončilo jej činnosť. Väčšina ruských úradníkov odišla domov.
Niektoré problémy ale stále pretrvávajú. Napríklad peniaze, ktoré malo Maďarsko v tej banke. Či ich Budapešť niekedy dostane späť, je otvorenou otázkou. Banka dostala obrovskú, impozantnú budovu v úplnom srdci Budapešti, neďaleko Reťazového mosta. Tá je vo vlastníctve banky. Čo sa s ňou stane? Znova otvorená otázka.
Ďalej bude nejaké vyšetrovanie toho, čo tí ruskí ľudia pod bankovým krytím robili počas svojho pobytu v Budapešti? Zase otvorená otázka. Takže dedičstvo tejto banky, aj keď je už preč z Maďarska, je stále rozsiahle a pomerne temné.
Pokiaľ ide zahraničnú politiku Pétra Magyara zatiaľ nepoznáme detaily. Nová maďarská vláda nastúpi 9. mája a vypracovávanie detailov zahraničnej politiky, začne až potom. Ale hlavné body sú jasnejšie. Zámer je rozhodne znížiť závislosť od ruských energetických zdrojov. Nie nevyhnutne ju úplne odstrániť, ale znížiť závislosť a prinútiť Rusko súťažiť, čiže vytvoriť alternatívne zdroje ropy a plynu.
Pokiaľ ide o jadrovú energetiku, je elektráreň Paks veľkou otvorenou otázkou, pretože sa zdá, že ruský Rosatom je absolútne neschopný postaviť elektráreň podľa pôvodnej zmluvy, kvôli finančným aj technologickým dôvodom. Aj dôvodom, ktoré súvisia so sankciami. Budúcnosť ruskej jadrovej energetiky v Budapešti je veľkou otázkou.
Všeobecne, Péter Magyar a jeho tím vrátane budúcej ministerky zahraničných vecí, Anity Orbán, ďalší Orbán, opäť menovec...
Veľmi odlišný Orbán. Poznám ju, je skvelá.
Niekedy vtipkuje, že je prvý Orbán, ktorý naozaj slúži maďarským záujmom. Ale Anita Orbán je renomovaná špecialistka na energetickú diplomaciu a s Pétrom Magyarom majú rovnaký názor, že táto energetická závislosť sa musí znížiť.
Maďarsko-ruské vzťahy sa musia dostať na oveľa vyrovnanejšiu pragmatickú úroveň. Takže už žiadne dvorenie Moskve.
Vrátim sa k voľbám, pretože hovoríme o Rusoch a ruskom vplyve, ale chcel by som tiež hovoriť o Ukrajine a o tom, ako Maďari vnímali Ukrajincov, alebo aký obraz o nich šírila maďarská vláda.
Často chodím do Budapešti, a videl som tie veľké plagáty Volodymyra Zelenského, Manfreda Webera a Ursuly von der Leyen ako trojice zodpovednej za všetky zlé veci v Maďarsku. Bol takýto obraz Ukrajincov vytvorený v nedávnej minulosti alebo ide o tradičný prístup?
Už v predchádzajúcich parlamentných voľbách Viktor Orbán vytiahol ukrajinskú kartu. Predstavil sa ako kandidát mieru proti kandidátom vojny. Snažil sa zopakovať ten istý trik, tentoraz to ale nefungovalo. Aká je úloha Ukrajincov a čo sa zmení v postoji Maďarska voči Ukrajine?
Ukrajina bola Orbánovou vládou neustále démonizovaná, minimálne 8 rokov. V roku 2015 Ukrajina prijala jazykový zákon a v roku 2017 zákon o vzdelávaní, ktoré obmedzili práva menšín, aj etnických Maďarov žijúcich na Ukrajine.
A ako veľmi dobre viete, toto je tradične citlivou otázkou pre maďarskú zahraničnú politiku, bez ohľadu na to, kto je pri moci.
Kvôli tejto obmedzujúcej ukrajinskej legislatíve Orbán dôsledne budoval kampaň, v ktorej vykresľuje Ukrajinu ako zlo, ako dôvod všetkých zlých vecí, ktoré sa dejú v Maďarsku.
Na samom konci volebnej kampane budovali obraz Ukrajiny ako akejsi superveľmoci, schopnej ovplyvniť maďarské voľby, kúpiť si maďarskú opozíciu a obrátiť Európsku úniu proti Maďarsku.
Ukrajina ako akýsi superhrdina bojujúci proti Rusom a zároveň ovplyvňujúci maďarské voľby.
Démonizovanie Ukrajiny a najmä obviňovanie Ukrajiny za vojnu, čo Orbán často robil, bolo úplným popretím pravdy. Takže ukrajinská karta fungovala čoraz menej a ku koncu sa celá tá vec stala absurdnou a kontraproduktívnou.
Väčšina Maďarov sa nikdy skutočne nezaujímala o Ukrajinu. Navyše, keď vypukla plnoformátová vojna a stovky tisíc Ukrajincov hľadali útočisko pred vojnou, tak maďarská spoločnosť prejavila veľmi vysokú mieru solidarity. Bežný Maďar nikdy necítil nenávisť voči bežnému Ukrajincovi. Prečo by mal?
Ukrajinci sa veľmi dobre začlenili do maďarskej spoločnosti, naučili sa jazyk, našli si prácu. Takže ukrajinská karta bola čoraz slabšia a Viktor Orbán stále hovoril o Ukrajine namiesto toho, aby riešil otázky, ktoré Maďarov zaujímajú - ekonomiku, zdravotnú starostlivosť, infraštruktúru.
Toto bola jedna z najšpinavších kampaní v maďarskej histórii, vyskúšali sa nové veci, ako AI. Boli natočené šialené videá o maďarskom otcovi, ktorý išiel na front a tam zomrel. Spomínali sme silnú ruskú prítomnosť a vplyv. Budúci rok budeme mať voľby na Slovensku. Myslíte si, že táto maďarská skúsenosť nám môže poskytnúť náhľad na to, čo by sme mohli alebo mali očakávať?
Nie som odborník na slovenský politický život ani zahraničnú politiku, tak sa pokúsim pristúpiť k tomu z ruskej strany. Rusi sa veľmi dobre učia aj z chýb, sú dobrí v prispôsobovaní sa a úprave postupov, ktoré doteraz používali.
Napríklad, väčšina obsahu generovaného AI, ktorý poskytli maďarským štátnym médiám na podporu propagandy, bola pomerne nízkej kvality. Veľa z tých falošných správ, ktoré rozširovali po medzinárodných médiách o politikoch strany TISZA bolo relatívne nekvalitných a nemali veľký vplyv.
Som si celkom istý, že sa poučia z chýb. A z ich pohľadu, ak posúdia, že môžu použiť slovenskú vládu na ovplyvňovanie EÚ a NATO, presne tak, ako využili Viktora Orbána, potom je z ich pohľadu logické, že budú zasahovať do toho, aby sa udržala pri moci súčasná slovenská vláda.
A určite sa poučia z chýb, ktorých sa dopustili v Maďarsku. Ich úloha na Slovensku je o niečo ľahšia, pretože tradície, jazyky aj kultúry sú si bližšie. Môžu využívať proruské naratívy, proruskú politickú tradíciu. Takže zasahovanie na Slovensku, by mohlo byť jednoduchšie ako v Maďarsku.
Túto ich schopnosť netreba podceňovať. Asi urobili veľa chýb, v mnohých oblastiach im dochádzajú peniaze, ruská ekonomika je na tom zle. Ale na operácie zasahovania do volieb budú mať peniaze vždy. Majú strategický záujem ovplyvňovať EÚ a NATO zvnútra, takže som si pomerne istý, že sa pokúsia zasahovať aj tu.
Zdroj: SITA.sk - Ak sa Rusi rozhodnú ovplyvňovať voľby na Slovensku, budú to mať jednoduchšie ako v Maďarsku – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Parlamentné voľby v Maďarsku 2026: Orbán (Fidesz) vs. Magyar (Tisza) – fotografie
