Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Ak by chcel Vallo poškodiť svojich protikandidátov, nespravil by to inak, reaguje strana Dunaj na slová Heredoša – VIDEO
Obvinenia takéhoto charakteru od niekoho, kto podáva trestné oznámenia každý týždeň na úplne všetko, vníma strana Dunaj len ako vedomé očierňovanie, poškodzovanie protikandidátov a sú to opäť len vymyslené ...
Zdroj: SITA.sk - Ak by chcel Vallo poškodiť svojich protikandidátov, nespravil by to inak, reaguje strana Dunaj na slová Heredoša – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Dunaj v plnom rozsahu odmieta tvrdenia, ktoré na štvrtkovej tlačovej konferencii predostrel kandidát na primátora Miroslav Heredoš. „Obvinenia takéhoto charakteru od niekoho, kto podáva trestné oznámenia každý týždeň na úplne všetko, vnímame len ako vedomé očierňovanie, poškodzovanie protikandidátov a sú to opäť len vymyslené tvrdenia, ktoré nie sú ničím podložené," uviedla strana Dunaj pre SITA v reakcii na tvrdenia Heredoša.
Vymyslené a vykonštruované tvrdenia
Strana Dunaj pripomína, že bola riadne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 17. novembra 2025 v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a splnila všetky zákonné podmienky pre registráciu politickej strany.
„Pol roka zbierali členovia a sympatizanti strany Dunaj podpisy v uliciach Bratislavy, týždeň čo týždeň, na trhovisku Miletičova, v Petržalke, v Starom Meste i na rôznych mestských podujatiach. Tisíce Bratislavčanov nám odovzdali podpisy priamo do rúk. A dnes sa niekto snaží celé toto úsilie pošliapať vykonštruovanými obvineniami bez jediného dôkazu," priblížila strana Dunaj s tým, že je pripravená poskytnúť plnú súčinnosť príslušným orgánom, aby mohli byť všetky tvrdenia objektívne a bezodkladne preverené.
Strana Dunaj má za to, že ak by chcel súčasný primátor Matúš Vallo poškodiť svojich protikandidátov, nespravil by to inak. „Vymyslené a vykonštruované tvrdenia bez dôkazov podsunuté užitočnému poskokovi. Je nám ľúto, že sa komunálne voľby znížili na takúto úroveň," doplnila strana Dunaj.
Heredoš podal trestné oznámenie
Heredoš na štvrtkovej tlačovej konferencii oznámil, že podal na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na jedného zo svojich protikandidátov Martina Winklera. Heredoš svoje rozhodnutie odôvodnil vážnymi podozreniami zo spáchania trestného činu podvodu pri získavaní podpisov pre vznik Winklerovej mestskej strany Dunaj.
„Do nášho občianskeho združenia Voľná zóna mi ako štatutárovi prišiel medzi 26. aprílom až 3. májom rad informácií od občanov, že podpisy pod vznik strany Martina Winklera mali byť získané na základe zneužitia osobných údajov, t. j. zneužitia identít občanov a že boli falšované podpisy pod petičným hárkom," uviedol Heredoš.
Podľa neho sa pri registrácii strany nekontroluje pravosť podpisov, ale len zákonný limit a náležitosti. Heredoš ďalej tvrdí, že v meste sa dajú kúpiť hárky s tisícami nelegálne získaných identít občanov vrátane ich občianskych preukazov, ktoré majú byť v tomto prípade zneužité na petičných hárkoch strany Dunaj.
Winkler už reagoval na sociálnej sieti
Winkler reagoval na Heredošove obvinenia prostredníctvom profilu strany Dunaj na sociálnej sieti už v utorok 5. mája. „S blížiacimi sa voľbami bude rásť aj počet hoaxov, bombastických “odhalení” a snahy kandidátov zaujať za každú cenu," uvádza v príspevku a zároveň upozorňuje, že Heredoš už podal desiatky trestných oznámení, čo iba "podčiarkuje" jeho hodnovernosť. Heredošove obvinenia strana Dunaj odmieta.
„Spochybňovať 15 800 Bratislavčanov, ktorí na základe svojho presvedčenia podporili vznik novej mestskej strany Dunaj, je pohŕdanie základnými princípmi demokracie a nehodné akéhokoľvek seriózneho kandidáta," uvádza sa ďalej v príspevku s tým, že 17. novembra 2025 Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo mestskú stranu Dunaj na základe riadneho prekontrolovania pravosti všetkých podpisov, ktoré boli odovzdané pri registrácii strany.
„Kandidát Heredoš by sa nám mohol nabudúce ozvať, prípadne sa informovať a predísť takýmto trápnym a ničím nepodloženým tvrdeniam," vyzvala strana Winklerovho protikandidáta.
