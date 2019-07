Ak sa v zahraničí cítite ohrození, obráťte sa na rezort zahraničia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júla (TASR) – Ak sa Slovák v zahraničí ocitne v ohrození, Ministerstvo zahraničných vecí (MZVaEZ) mu odporúča postupovať podľa svojich pokynov alebo pokynov zastupiteľského úradu. „Pokiaľ v krajine nesídli zastupiteľský úrad SR, v núdzi kontaktovať diplomatické zastúpenie ktoréhokoľvek členského štátu EÚ,“ uvádzajú predstavitelia MZVaEZ. Treba si ujasniť podstatu situácie, inštitúcie o nej informovať a informácie systematicky aktualizovať.Tiež je vhodné kontaktovať poisťovňu, cestovnú kanceláriu či zamestnávateľa a preveriť si možné preplatenie nákladov na liečbu, cestovné a podobne v rámci poistenia. Rovnako informovať príbuzných v SR.informuje MZVaEZ na webovej stránke. Skupina by mala spísať zoznam občanov SR v krízovej situácii, ich telefónne čísla a kontakty do SR, tento zaslať alebo nadiktovať konzulovi, službe na MZVaEZ SR alebo delegátovi cestovnej kancelárie, ktorý ho postúpi ďalej. Taktiež treba osobitne nahlásiť nezvestných, zranených alebo mŕtvych, deti, staršie osoby, postihnutých a chorých ľudí bez sprievodu a členov skupiny s ďalšími obmedzeniami či problémami.Na žiadnu cestu či výlet sa nie je vhodné vydať bez plne dobitého telefónu či iného elektronického komunikačného prostriedku. Na mobile si treba včas dobiť kredit alebo o to požiadať príbuzných či známych. Skupina ohrozených by sa mala snažiť čo najdlhšie udržiavať možnosť spojenia prostredníctvom mobilov a koordinovať ich zapínanie a vypínanie v skupine tak, aby sa naraz nespotrebovali všetky batérie a kredity.upozorňujú predstavitelia MZVaEZ. „Preverte si podmienky vstupu a vízových povinností do každej z krajín pripravovanej cesty a zoberte si so sebou kontakty na slovenské zastupiteľské úrady na trase vašej cesty,“ dopĺňajú. Tiež odporúčajú vložiť si do mobilu pod skratkou ICE (In case of emergency – V prípade núdze) kontakty na blízke osoby, ktorým možno v prípade mimoriadnej udalosti, ako je napríklad dopravná nehoda či prírodná katastrofa, zavolať.Turisti by mali sledovať zmeny v cestovných odporúčaniach do jednotlivých krajín uverejňovaných na webových stránkach MZVaEZ a zastupiteľských úradov a ministerstvo odporúča všetkým občanom SR, ktorí opúšťajú územie republiky, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie pred cestou na ich webovej stránke.uviedlo ministerstvo.