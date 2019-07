VIDEO: Krv v žilách návštevníkom Pohody rozprúdili The Roots

Koncert americkej hip-hopovej skupiny The Roots na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne 12. júla 2019. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Koncert americkej hip-hopovej skupiny The Roots na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne 12. júla 2019. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Fanúšikovia sledujú koncert americkej hip-hopovej skupiny The Roots na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne 12. júla 2019. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Fanúšikovia sledujú koncert americkej hip-hopovej skupiny The Roots na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne 12. júla 2019. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 13. júla – Návštevníkov 23. ročníka multižánrového festivalu Pohoda 2019 počas piatka (12. 7.) neodradilo ani chladnejšie počasie. Krv v žilách im rozpumpovala americká hip-hopová formácia The Roots. Vo večerných hodinách zasa romantickými baladami očarila neosoulová diva Lianne La Havas. Publikum však sklamalo, že jedna z najsilnejších headlinerov, škandinávska indie pop skladateľka Lykke Li, napokon na Pohodu neprišla. O bodku za piatkovým večerom s úderom polnoci sa postaral britský víťaz BBC's Sound Michael Kiwanuka.Energické vystúpene hip-hopových, a zároveň džezových The Roots na letisku v Trenčíne patrilo k zriedkavým hudobným udalostiam. Slovákom môžu byť známi zo šou amerického komika Jimmyho Fallona. Pravidelne hrávajú jedine na vlastnom festivale The Rooots Picnic v rodnej Philadelphii. Formácia, ktorá je dlhodobo považovaná za jednu z najlepších na svete, funguje už od roku 1987. Reper Black Thought sa postaral na trenčianskom letisku o výdatnú dávku pozitívnej energie. Skupinu tvoria tiež hráč na bicie Questlove, ktorý vo formácii pôsobí od jej začiatku. Elektronické klávesy má na starosť Kamal Gray, perkusie F. Knuckles. K novším členom patria Captain Kirk Douglas (elektrická gitara), Tuba Gooding (suzafón) a Mark Kelley (basová gitara).O romantickú atmosféru sa naopak postarala Britka Lianne La Havas. Lianne získala za svoj debut Is Your Love Big Enough? ocenenie iTunes Album of The Year a nomináciu na Mercury Prize. Štyrikrát bola nominovaná na Mobo Awards či na ocenenia BBC Sound of Brit Awards a Grammy. Ako prezradila médiám, na gitare začala hrať pomerne neskoro, a to až v 18 rokoch. Spolu v kombinácii s jej unikátnym hlasovým prejavom a farbou hlasu oslovila osobnosti ako Prince, Alicia Keys či Justine Vernon zo skupiny Bon Iver. S kariérou začínala ako sprievodná speváčka Palomy Faith. Pre médiá prezradila, že jej doposiaľ najkrajším zážitkom bolo stretnutie so Steviem Wonderom, s ktorým tajne túži spolupracovať. Dcéra gréckeho otca a jamajskej matky sa netají tým, že k hudbe ju viedli odmalička rodičia. Tí jej predstavili široký záber hudobných žánrov, z ktorých si Lianne vytvorila ten svoj. Piesne Green and Gold, Unstoppable, Midnight, či cover verziu Starry Starry Night predviedla aj slovenskému publiku.Sklamaním pre fanúšikov bolo, keď sa dopočuli, že speváčka Lykke Li napokon kvôli zrušenému letu nevystúpi. "Veľmi nás to mrzí, no existujú veci, ktoré nemáme vo svojich rukách. Lykke Li pre mnohé zrušené a omeškané lety nevystúpi na Pohode 2019," uviedol šéf festivalu Michal Kaščák. Švédka, známa skladbami I follow the Rivers či Sadness is a blessing, sa návštevníkom ospravedlnila prostredníctvom sociálnych médií. Nahradilo ju pomerne neznáme duo Sink Ya Teeth, ktoré však publikum prijalo pozitívne.Bodku za večerom dal presne o polnoci britský soulový spevák Michael Kiwanuka. Víťaz BBC's Sound a dvakrát nominovaný na Mercury Prize sa do povedomia verejnosti dostal ako predskokan britskej speváčky Adel. Umelec, ktorého prirovnávajú k hviezdam ako Marvin Gaye, Bill Withers či Van Morrison, sa teší mimoriadnej priazni kritikov. Po jeho piesňach neraz siahajú filmoví a seriáloví tvorcovia. Slovenskému publiku je známy predovšetkým skladbami Cold Little Heart či Love and Hate. Ponúkol však aj silné pesničky ako Black Man in a White World, Rule the World či Father's Child.