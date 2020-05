Ak sa veľké európske súťaže nedohrajú, kluby prídu o viac než šesť miliárd libier

Bundesliga sa rozbieha

Zo strát vyplývajú hrozby

UEFA chce sezónu dokončiť

17.5.2020 (Webnoviny.sk) - Kluby z najprestížnejších európskych futbalových súťaží by v sumáre prišli až o 6,2 miliardy libier (približne 6,93 mld. eur) v prípade, že by sa žiadna z nich v tejto sezóne nedohrala. Už v súčasnej fáze, keď je isté, že francúzsku Ligue 1 predčasne ukončili, sa odhadovaná strata pohybuje na úrovni 3,5 mld. libier (3,91 mld. eur).Vyplýva to zo schôdzky popredných futbalových investorov, ktorá sa uskutočnila v minulých dňoch.Futbaloví analytici si veľmi dobre uvedomujú, že ekonomický dopad pandémie nového koronavírusu bude omnoho širší, ako sa pôvodne predpokladalo.Nejde len o dočasné prerušenie európskych futbalových súťaží, ale aj uvedomenie si faktu, že najbližšia budúcnosť futbalu na starom kontinente bude silno ovplyvnená celoplošnými opatreniami v boji s ochorením COVID-19.Futbalová bundesliga sa síce už rozbieha, ale bez divákov. Nemci v tejto súvislosti vyrátali, že Borussia Dortmund príde v každom zápase bez prítomnosti svojich fanúšikov o 2,6 milióna libier.Ak sa rozbehne Premier League bez divákov, bude to znamenať mínus 878 miliínov libier pre kluby do konca tejto sezóny.Najväčšie straty predbežne utrpia velikáni Manchester United (-140 mil. libier) a Arsenal (-122 mil. libier). Provinčný Bournemouth príde o 6,7 mil. libier.Na obrovské finančné straty veľkých klubov a hrozby s tým spojené upozorňuje aj výkonný riaditeľ Asociácie európskych klubov Charlie Marshall."Stav bez súťažného futbalu, ktorý stále pretrváva vo väčšine krajín, je zničujúci pre celý európsky futbal. Je to jednoduchá úmera. Najväčšie futbalové kluby majú najviac peňazí, a preto sú hlavnou hnacou silou na trhu s prestupmi hráčov a pri vyjednávaní o kolektívnych vysielacích právach. Na tom je postavený celý európsky futbalový ekosystém. Teraz sa však finanční lídri na trhu ocitli na dlhšie obdobie bez každodenného dovtedy stáleho príjmu a to je desivá skutočnosť pre všetkých," vysvetlil Charlie Marshall podľa BBC.Na dokončení sezóny 2019/2020 v jednotlivých krajinách má eminentný záujem aj Európska futbalová únia Jej vedenie má plnú hlavu starostí s presúvaním termínov európskych futbalových súťaží a tiež kvalifikačných súbojov reprezentácií na úrovni jednotlivých krajín.Momentálne UEFA potrebuje do októbra vyriešiť 203 zápasov len čo sa týka kvalifikačných súbojov svojich 55 členských krajín. A neustále odklady spôsobujú nemalé finančné straty aj logistické problémy.