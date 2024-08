Ak si chcú slovenskí hokejisti zahrať na olympiáde, musia v nedeľu zdolať Kazachov (foto)

Výborný brankár Hlavaj

31.8.2024 (SITA.sk) - Ak chcú slovenskí hokejisti postúpiť na zimné olympijské hry do Milána 2026 , musia zdolať Kazachov. Oba tieto tímy vyhrali prvé dva zápasy na bratislavskom kvalifikačnom turnaji, preto si to rozdajú v nedeľu po 18.00 h proti sebe o postup.Slováci majú o gól lepšie skóre (9:4. resp. 7:3), keďže v piatok strelili v tretej tretine Maďarom štyri a celkovo sedem gólov. Za stavu 3:1 po dvoch tretinách sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu roztrhlo vrece s gólmi, od 44. do 56. min ich padlo šesť a až štyri do maďarskej bránky. Podobný gólový budíček by Ramsayho zverenci potrebovali aj proti Kazachom.„Nezačali sme dobre, ale postupne sme sa do toho dostali. Škoda, že sme nevyžili presilovku piatich proti trom. Podržal nás brankár Hlavaj a potom aj my jeho a v tretej tretine sme už využili šance. Pri maďarských góloch sme vypustili jedno striedanie, prepadli sme. V nedeľu musíme hrať na výhru a nepozerať sa na to, že všetci chceme dať gól,“ komentoval Libor Hudáček aj pre denník Šport.Kreatívny útočník strelil gól na 5:2, ktorý potešil oko fanúšika a zarmútil maďarskú obranu. V útočnom pásme sa zbavil dvoch hráčov a s využitím momentu prekvapenia prekonal brankára Ádáma Vaya, ktorý v minulej sezóne priviedol Poprad k triumfu v základnej časti slovenskej extraligy.„Čím viac gólov dáme, potom je to lepšie pre psychiku. Teraz len poriadne sa vyspať, zregenerovať a sústrediť sa na nedeľu. Od prvého buly treba ísť do súpera," dodal L. Hudáček.Od polovice zápasu už proti Maďarom nepokračoval obranca Šimon Nemec . Po náraze do mantinelu sa držal za ľavé rameno a po pár minútach odišiel predčasne zo striedačky do šatne. Prognóza jeho zranenia, resp. pokračovania v turnaji je zatiaľ nejasná.„Šimon Nemec utrpel poranenie v hornej časti tela. Podstúpi doplňujúce vyšetrenia a potom to vyhodnotíme, či bude môcť pokračovať v turnaji. Zlomenina ani vykĺbenie tam nebolo, skôr to bude svalové zranenie,“informoval reprezentačný lekár Pavol Lauko.V kazašskom tíme sa v zápase proti Rakúšanom (2:1) zaskvel najmä brankár Andrej Šutov , ktorý si pripísal 45 zákrokov a predtým proti Maďarom (5:2) ďalších 35. Je predpoklad, že nastúpi aj v nedeľu proti Slovákom v aréne, ktorá je už niekoľko týždňov jeho domovská, keďže v lete prestúpil práve do Slovana Bratislava.„Šutov ukázal proti Rakúšanom, že je muž na svojom mieste. Veľa striel však bolo aj zblokovaných, čo je zásluha hráčov pred ním. Rakúšanov sme zdolali vďaka správne naplnenému hernému plánu, ale stále sme len v polovici cesty na olympiádu," povedal tréner Kazachov Oleg Boľakin na webe icehockey.kz. „Andrej Šutov bol úžasný, v oboch dueloch nás udržal v zápasoch. Je to o tíme, ale on je náš jasný líder,“ chválil svojho brankára obranca Kazachov Tamirlan Gaitamirov.Na margo nedeľňajšieho priameho súboja o postup na ZOH 2026 sa 24-ročný bek Barysu Astana Gaitamirov pre Šport vyjadril takto: „Hrávam v KHL, ale taký dôležitý zápas som ešte nezažil. Neboli sme na olympiáde 20 rokov, chceme to zmeniť. Musíme sa dôkladne pripraviť.“