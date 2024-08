Djokovič sa postaral o senzáciu na US Open. Hral som hrozne, priznal srbský tenista

Stále čaká na rekordný 25. vavrín

Jeden z najhorších tenisov

Tvrdá práca sa vyplatila

31.8.2024 (SITA.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič neobháji triumf na záverečnom grandslamovom turnaji tohtoročnej sezóny US Open v New Yorku. Skúsený 37-ročný rodák z Belehradu nestačil v 3. kole dvojhry na Austrálčana Alexeia Popyrina , ktorému podľahol 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.Víťaz nedávneho turnaja Masters v kanadskom Montreale tak Djokovičovi vrátil tohtoročné prehry z Australian Open Úradujúci olympijský šampión z Paríža prvýkrát od roku 2017 nevyhral ani jeden zo štyroch grandslamových turnajov v sezóne a naďalej čaká na rekordný 25. vavrín, ktorým by prekonal aj legendárnu Austrálčanku Margaret Courtovú.Na Australian Open prehral v semifinále s Jannikom Sinnerom , z Roland Garros odstúpil pre zranenie kolena odstúpil a následne sa podrobil operácii, po ktorej sa dostal do finále Wimbledonu, kde nestačil na Carlosa Alcaraza Poslednú tohtoročnú šancu rozšíriť svoju zbierku grandslamových titulov mal vo Flushing Meadows, no 25-ročný Popyrin bol v 3. kole nad jeho sily.Djokovič v New Yorku prvýkrát od roku 2006 nepostúpil medzi šestnástku najlepších. Do druhého týždňa grandslamového turnaja sa nedostal naposledy na Australian Open 2017, vtedy prehral už v 2. kole s Denisom Istominom.„Úprimne, hral som jeden z najhorších tenisov, aké som kedy predviedol. A úplne najhoršie bolo moje podanie. Bol to pre mňa hrozný zápas. Nehral som vôbec tak, ako viem. Pritom som sa fyzicky cítil dobre a bol som motivovaný. Moja hra sa však rozpadla. Musím akceptovať, že sú aj takéto turnaje,“ vyhlásil Djokovič.Popyrin si k skalpu bývalej svetovej jednotky pomohol 50 víťaznými údermi, 15 esami a odvrátil 12 zo 16 brejkbalov. Djokovič v zápase zaznamenal ešte o jedno eso viac, ale spravil až 14 dvojchýb.„Je to úžasné, v treťom kole grandslamového turnaja som bol asi pätnásťkrát, ale nikdy sa mi nepodarilo dostať sa ďalej. Postúpiť prvýkrát do štvrtého kola a ešte k tomu poraziť najlepšieho hráča všetkých čias je úplne neuveriteľné. Je to skvelý pocit a som rád, že sa moja tvrdá práca vyplatila,“ vyhlásil Popyrin, ktorý sa v osemfinálovom 4. kole stretne s Američanom Francesom Tiafoeom.