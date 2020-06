Ak si OĽaNO vezme všetky okresné úrady, tak chceme všetky stavebné odbory, vyhlásil Kollár

Transparentné výberové konania

Kiskovci nemajú problém s politickou nomináciou

8.6.2020 - Predseda parlamentu a šéf koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár mieni nominovať šéfov odborov výstavby a bytovej politiky na okresných úradoch. Zdôvodňuje to tým, že tieto odbory patria pod rezort dopravy a výstavby, ktorý riadi nominant Sme rodina Andrej Doležal.Tento svoj zámer chce Kollár presadzovať v prípade, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bude nominovať prednostov 72 okresných úradov, ktoré spadajú pod rezort vnútra, ktorý riadi minister Roman Mikulec (OĽaNO).„Ak si OĽaNO zoberie všetky okresné úrady, preto lebo patria pod ministra vnútra a ten je z OĽaNO, tak v tom prípade chcem všetky stavebné odbory. Alebo poďme tak, ako sme boli dohodnutí, že si všetky koaličné strany rozdelíme všetky úrady – okresné, stavebné alebo životného prostredia,“ povedal agentúre SITA Kollár, Nevedel však povedať, či OĽaNO obsadí všetkých 72 miest prednostov. Koalícia bude podľa neho o tejto veci ešte rokovať.V programovom vyhlásení sa hovorí o transparentných výberových konaniach. Kollár v tejto súvislosti povedal, že nominanti OĽaNO vymenia prednostov na okresných úradoch, „aby tam neboli smeráci a potom sa pripravia transparentné výberové konania“.Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga pre agentúru SITA uviedol, že jeho strana od začiatku hovorí, že verejné pozície majú byť obsadzované na základe transparentného výberového konania, a platí to aj pre prednostoch okresných úradov.„Nevidíme problém v tom, že nejaká pozícia je obsadzovaná ako politická. Koniec koncov táto koalícia má zodpovednosť za krajinu, dostala ju vo voľbách. V čom však vidíme problém, je, ak sa to deje na základe výberových komisií, pri ktorých nie je jasné, ako sú ustanovené a aké sú kritériá,“ zdôraznil Šeliga.Podľa neho musí byť zrejmé, prečo konkrétny človek ide na konkrétnu pozíciu, na základe akého kľúča, akú má kvalifikáciu, aké boli požiadavky a aký bol výberový proces.