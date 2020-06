Pozor na falošného odpočtára, starenke ukradol peňaženku so stovkami eur (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Trenčianski kriminalisti vyšetrujú prípad falošného odpočtára vodomerov, ktorý využil dôverčivosť 81-ročnej starenky a ukradol jej peňaženku so 600 eurami a osobnými dokladmi.O prípade informovala krajská polícia na sociálnej sieti. Páchateľ sa predstavil ako pracovník vodární a pod zámienkou kontroly vodomerov sa dostal do bytu starenky."Využil jej chvíľkovú nepozornosť, keď poškodená zatvárala okná vo vedľajšej izbe a odcudzil jej peňaženku s hotovosťou 600 eur a s jej osobnými dokladmi," uviedla polícia.Muži zákona opakovane upozorňujú, že podvodníci využívajú rôzne zámienky, ako sa dosať seniorom do príbytku a okradnúť ich. "Preto opakovane zdôrazňujeme, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a nevyberali pred nimi peniaze," dodala polícia.