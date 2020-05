Ak skončil Mamojka ako ústavný sudca, tak z politiky by mal odísť aj Sulík, tvrdí smerák Podmanický

Jedenásťkrát na raňajkách

Mamojka poprel stretnutie s Tóthom

14.5.2020 - Ak skončil Mojmír Mamojka ako sudca Ústavného súdu SR, podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by mal odísť z politiky. Na štvrtkovej tlačovej konferencii pred budovou Národnej rady SR (NR SR) to povedal Ján Podmanický (Smer-SD).Mamojka vo svojom stanovisku v stredu 13. marca uviedol, že k rozhodnutiu odísť z funkcie sudcu ústavného súdu ho viedla uvažovaná právna úprava Ministerstva spravodlivosti SR o vekovej hranici ústavných sudcov, ako aj zdravotné problémy.Pokiaľ ide o medializované kontakty s Marianom K., Mamojka zdôraznil, že sa s ním spoznal na rokovaní Rady pre vysielanie a retransmisiu, kde si viac ako pred 20-timi rokmi potykali.Podmanický na tlačovke, na ktorej sa zúčastnili aj Marián Kéry (Smer-SD) a poslanci za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Tomáš Taraba a Filip Kuffa, zopakoval, že Sulík sa 11-krát stretol na raňajkách s obžalovaným podnikateľom Marianom K.„Ak skončil Mamojka vo funkcii ústavného sudcu pre kontakty s Marianom K., potom by mal Sulík odstúpiť nielen z funkcie ministra, ale celkovo sa stiahnuť z politiky," myslí si Podmanický. Predpokladá, že sa v dohľadnej dobe spustia všetky potrebné procesy na obsadenie funkcie ústavného sudcu, ktorá bude uvoľnená od 1. júna.Vo februári priniesol spravodajský web Denníka N informácie, že si Mamojka dohadoval stretnutie s Marianom K., ktorý v súčasnosti čelí obžalobe z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Mamojku spomenul v súvislosti s Marianom K. vo svojej výpovedi aj niekdajší člen Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Mamojka osobné stretnutie s Tóthom poprel.Peter Tóth pri výpovedi na hlavnom pojednávaní v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka uviedol, že navštívil Mamojku v súvislosti s väzobným stíhaním Mariana K., ktorý mal pre ústavného sudcu odkaz v obálke. Mamojka akékoľvek stretnutie s Tóthom vylúčil.Tóth tiež povedal, že v obálke, ktorú údajne niesol Mamojkovi, bola kópia ústavnej sťažnosti proti väzbe Mariana K. Ústavný súd však nakoniec sťažnosti nevyhovel. Prepustenie z väzby si mal Marian K. vybavovať cez niektorých sudcov Špecializovaného trestného súdu.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Richarda Sulíka (SaS).