V projekte Prvá pomoc pre žiadateľov o štátny príspevok odišlo podľa Krajniaka už 32 miliómov eur

Pomoc od štátu dostali státisíce ľudí

Administrácia potrvá niekoľko dní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2020 - Žiadateľom o štátne príspevky v projekte Prvá pomoc odišlo na účty takmer 32 miliónov eur. Po rokovaní vlády o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.Do štvrtkového rána podľa neho úrady práce a sociálnych vecí zaevidovali 85,7-tisíca žiadostí, z nich spracovali 61,7-tisíca dohôd. "Bolo odoslaných 44 189 platieb," povedal Krajniak.Rezort práce podľa neho doteraz týmito príspevkami pomohol 240,5-tisíc zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám. Spolu s ďalšími opatreniami v rámci rezortu práce a sociálnych vecí pomoc od štátu už dostalo 454,7-tisíca ľudí."Celková suma sa vyšplhala k dnešnému dňu na 106 miliónov 340-tisíc eur," tvrdí minister.Šéf rezortu práce a sociálnych vecí upozornil na to, že 15. máj je posledným dňom, keď sa môžu predkladať žiadosti o pomoc za marec. "Od 16. mája do 31. mája spúšťame prijímanie žiadostí a vyplácanie pomoci za apríl," povedal. Ak žiadatelia podľa neho už podpísali dohody s úradmi práce, stačí, ak po 15. máji vyplnia už len príslušný výkaz."Administratívne to bude omnoho jednoduchšie," zdôraznil Krajniak. Priemerný čas od prijatia žiadosti až po vyplatenie príspevkov za marec je podľa neho približne 14 dní.Ak pôjde len o podanie výkazu za apríl, tak administrácia až po vyplatenie platby podľa ministra potrvá "niekoľko dní".Rezort práce a sociálnych vecí podľa ministra vychádza čo najviac v ústrety zamestnávateľom, ktorí majú veľa zamestnancov. Ako príklad Krajniak uviedol spoločnosť Kia Motors Slovakia, ktorá požiadala 12. mája o pomoc pre 3,2-tisíca zamestnancov."Platobný príkaz už bol dnes zadaný, teda dnes odchádza platba," dodal minister práce a sociálnych vecí.