Ak Sme rodina podporí návrh Hlasu na jednorazový 300-eurový prídavok na dieťa, podľa SaS poruší koaličnú zmluvu

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ak poslanci Národnej rady SR za hnutie Sme rodina v parlamente podporia, aby opozičný návrh na vyplatenie jednorazového prídavku na dieťa v sume 300 eur prešiel do druhého čítania, porušia tým koaličnú zmluvu.Na utorkovej tlačovej besede to povedala poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Cigániková . „Ak zahlasujú, bude to porušenie koaličnej zmluvy," povedala.Ako dodala, z tohto prístupu je sklamaná. „SaS drží dohody, my takéto veci nerobíme," dodala. Konaním poslancov za hnutie Sme rodina sa chcú liberáli zaoberať na koaličnej rade. Podľa nej by mala vláda pripraviť systémový návrh na podporu rodín.Poslanci NR SR okolo Petra Pellegriniho navrhujú, aby štát rodičom s nezaopatrenými deťmi vyplatil mimoriadny prídavok na dieťa v sume 300 eur na každé dieťa. Podporu tomuto návrhu v parlamente vyjadrilo viacero poslancov za hnutie Sme rodina.