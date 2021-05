Parlament opäť presunul rokovanie o rozpočtovej zodpovednosti, koalícia hľadá cestičku k dohode

Matovič nevylučuje rokovanie s opozíciou

Získali ďalší čas

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Parlament opäť presunul návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý je v druhom čítaní. Ako v stredu v parlamente povedal Boris Kollár (Sme rodina), minister financií Igor Matovič (OĽaNO) požiadal o vypustenie materiálu z aktuálnej schôdze.Zaradený by mal byť na ďalšiu schôdzu, ktorá by sa mala začať 15. júna. Prvýkrát rokovanie o tomto bode posunuli ešte v polovici decembra minulého roka, odvtedy ho stále presúvajú.Dôvodom je nezhoda v rámci koalície. Strana SaS presadzuje zakomponovanie daňovej brzdy do návrhu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.Cieľom je, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu, teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody. Minister financií Igor Matovič to vníma ako blokovanie zákona a nevylúčil rokovanie s opozíciou.Predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet za SaS Marián Viskupič skonštatoval, že hľadajú dohodu, a preto presunutím zákona vytvorili ďalší časový priestor na rokovania.Budú hľadať riešenie, ako doplniť dlhovú brzdu o daňovú brzdu alebo či vytvoria samostatnú daňovú brzdu. „Čiže rokovania budú pokračovať a budeme hľadať riešenie,“ dodal Viskupič.Cieľom aktuálne vypracovanej novely je napríklad naviazanie sankčných pásiem dlhovej brzdy na čistý dlh, či zavedenie výdavkových limitov, aby vláda nemíňala viac, ako si pôvodne v rozpočte naplánovala.