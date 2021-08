Ak ste v Grécku dostali SMS správu o potrebe evakuácie pre požiare, mali by ste tak urobiť čo najrýchlejšie

Silná zvuková výstraha

Desiatky lesných požiarov

8.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV SR) vyzýva slovenských občanov nachádzajúcich sa v Grécku, aby rešpektovali pokyny záchranných zložiek a miestnych orgánov. MZV SR to uviedlo na svojom webe v súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré zasiahli krajinu.V prípade, ak sa slovenskí dovolenkári vyskytujú v ohrozenej lokalite a dostali výstražnú SMS správu o potrebe evakuácie, mali by tak urobiť čo najrýchlejšie.Varovné SMS správy sprevádzané silnou zvukovou výstrahou sú zasielané na všetky aktivované domáce i zahraničné mobilné telefóny v konkrétnej lokalite v gréckom aj anglickom jazyku.Grécko čelí podľa MZV SR mimoriadne náročnej situácii, keď po desiatich dňoch extrémnych horúčav bojuje naraz s desiatkami lesných požiarov prakticky na celom území krajiny. Obrovské požiare sú aktuálne hlásené z ostrova Evia, z regiónu Mani na Peloponéze a zo svahu vrchu Parnitha severne od Atén.Pre pretrvávajúce horúčavy, sucho a vietor hrozí vznik nových požiarov. Slováci by preto podľa rezortu diplomacie mali byť ostražití, vyhýbať sa zalesneným častiam krajiny a akýmkoľvek činnostiam, ktoré môžu spôsobiť požiar.MZV SR pripomína, že z dôvodu pandémie COVID-19 pre všetky krajiny sveta platí všeobecné cestovné odporúčanie - necestovať do zahraničia. V prípade núdze môžu Slováci v Grécku kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Aténach na pohotovostnej linke +30 6932 40 80 28. Pred cestou do Grécka tiež odporúča tiež registráciu a inštaláciu aplikácie Svetobežka.