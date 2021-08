Milanová: Vláda chce vytvoriť slobodné prostredie pre investigatívnu žurnalistiku, zriadenie fondu však aktuálne nie je témou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.8.2021 (Webnoviny.sk) - Zriadenie Fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky aktuálne nie je témou. V rozhovore pre portál Webnoviny.sk to povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO), ktorá zároveň zdôraznila, že je cieľom vlády, aby pre investigatívnu žurnalistiku bolo vytvorené slobodné a objektívne prostredie.„Nemusí byť zriadené iba prostredníctvom fondu, tých ciest môže byť viacero. Súvisí to napríklad aj so samotnou RTVS . Takže nesústreďme sa iba na takýto špecifický fond. Spôsobov, ako dosiahnuť, aby mala investigatívna žurnalistika rozviazané ruky a vhodné prostredie, je viacero," vysvetlila Milanová.