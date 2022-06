Ak Švédsko a Fínsko nesplnia svoje sľuby, Turecko stále môže zablokovať ich vstup do NATO, upozorňuje Erdogan

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan víta spoločné memorandum jeho krajiny so Švédskom a Fínskom o ich vstupe do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) ako víťazstvo, keďže zahŕňa všetky ich citlivé otázky.Dohoda otvorila cestu severským krajinám do vojenskej aliancie. Erdogan však pohrozil, že ak Švédsko a Fínsko nesplnia ich sľuby, Turecko by stále mohlo zablokovať ich členstvo tým, že by dohodu o prístupe neratifikoval jeho parlament.Erdogan po samite NATO v Madride vyhlásil, že Švédsko sľúbilo vydať 73 teroristov do Turecka a zakročiť voči financovaniu a verbovaniu Strany kurdských pracujúcich (PKK) a jej odnoží, ktoré Ankara považuje za teroristické organizácie.Švédsko a Fínsko však uviedli, že budú „riešiť“ tieto žiadosti v súlade s Európskym dohovorom o vydávaní osôb a v písomnej dohode neuviedli žiadne pevné číslo.