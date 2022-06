Ako vybrať vaňu do kúpeľne

Rozmery

Prvým kritériom, ktorý vás asi bude zaujímať, je veľkosť. Vaňa do kúpeľne by sa vždy mala vyberať podľa najvyššieho a najstatnejšieho člena domácnosti a podľa veľkostných možností vašej kúpeľne.

Ak máte k dispozícii málo priestoru alebo ste menšieho vzrastu, tak pre vás bude ideálna dĺžka 160 cm. Zlatou strednou cestou je 170 cm. Ale najväčšie pohodlie ponúkajú dĺžky od 175 cm.

Čo sa týka šírky, tak najčastejšia je 70 až 75 cm. Medzi menšie rozmery sa radí šírka 60 cm a väčšia šírka začína na 80 cm.

Tvar

Existujú 3 druhy vaní podľa tvarov. Najpredávanejším typom sú obdĺžnikové vane.

Ďalej tu máme rohové vane, ktoré sú ideálne do väčších kúpeľní, pretože sú veľkostne náročnejšie, ale za to sa do nich vojdú 2 ľudia naraz.

Niektoré asymetrické vane dokážu ušetriť miesto a iné sú naopak vhodné pre tých, ktorí si môžu dovoliť vaňu väčšiu. Záleží na konkrétnej vani.

Medzi posledné patria oválne vane. Tie sú ozajstným skvostom, pretože ich môžete zapustiť do podlahy alebo nechať voľne postavené. Je možné ich umiestniť kamkoľvek, ale najčastejšie sa postavia do priestoru, sú teda vhodné pre veľké kúpeľne. Hodia sa k nim vaňové batérie na podlahu.

Materiál

Dnes sa na trhu stretneme s naozaj veľkým množstvom rôznych druhov vaní – od klasickej akrylátovej až po vane z dreva, skla, liateho mramoru či kameňa. My si predstavíme tie najobľúbenejšie.

Medzi prednosti akrylátovej vane patrí jednoduchá montáž, nízka hmotnosť, ľahká údržba, stálofarebnosť, neporéznosť (na povrchu neostávajú baktérie a nečistoty) a povrch príjemný na dotyk. Tieto vane zle vedú teplo, vďaka čomu si môžete vychutnať dlhé a horúce kúpele, pretože voda v akrylátovej vani zostane dlho teplá. Ušetríte tak za neustále dopúšťanie horúcej vody. Ale aj pri toľkých výhodách má akrylát jednu nevýhodu – ľahko môže dôjsť k vrypu. Preto nie je vhodná pre tých, ktorí vo vani chcú kúpať domácich miláčikov.

oproti akrylátovým nevedia udržať stálu teplotu vody, ale za to sa jedná oa veľmi pevnú vaňu. Je tomu tak vďaka 2 vrstvám: na kovový podklad sa dá smalt. Vzniká tak vaňa s dlhou životnosťou. Plusom je aj