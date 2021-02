Ak Ukrajina nechce naše vakcíny, iným sa ujde viac, znie z Kremľa

Nedôvera v spoľahlivosť

Sputnik V a EpiVacCorona

9.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ruskí predstavitelia sa domnievajú, že napriek odmietavému postoju sa na Ukrajine nachádza množstvo ľudí, ktorí by sa chceli dať zaočkovať ruskou vakcínou proti koronavírusu Sputnik V. Informuje o tom web gazeta.ru.Ukrajinský parlament koncom januára schválil zákon, ktorý povoľuje registráciu očkovacích látok používaných v Spojených štátoch, Číne, Japonsku či Európskej únii, no zakazuje vakcíny proti koronavírusu vyvinuté v Rusku.„Pozícia ukrajinského vedenia je založená na nedôvere v spoľahlivosť ruskej vakcíny a je to pravdepodobne pozícia absolútnej menšiny. Pokiaľ prezident Zelenskij nechce kúpiť naše vakcíny, iní dostanú viac,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Podľa neho je momentálny dopyt po ruskej vakcíne celosvetovo veľmi veľký a súčasná výroba ho zatiaľ nedokáže uspokojiť.Ukrajinsko-ruské vzťahy sa značne zhoršili po ruskej anexii Krymu v roku 2014 a pre pretrvávajúci konflikt na východe Ukrajiny so separatistami podporovanými Ruskom.Práve najrozľahlejšia krajina sveta bola prvá, ktorá zaregistrovala vakcínu proti koronavírusu Sputnik V vyvinutú Gamalejovým národným výskumným centrom. Neskôr novosibirské centrum Vector zaregistrovalo druhú ruskú vakcínu EpiVacCorona.Ruský prezident Vladimir Putin koncom vlaňajška prezradil, že v štádiu príprav sa momentálne nachádza aj tretia ruská vakcína.