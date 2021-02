Banskobystrickí mestskí poslanci odobrili čerpanie úverových zdrojov v objeme 8,8 mil. eur

Čerpanie úveru

Finančná spoluúčasť

9.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci mesta Banská Bystrica rozhodli o prvom balíku viac ako 20 projektov, na ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budú použité úverové zdroje v objeme 8,8 mil. eur.Ide o investičné akcie zo zásobníka projektov, ktoré sa budú realizovať v meste pod Urpínom v nasledujúcich troch rokoch. Financované budú aj z úveru v objeme 13 mil. eur, ktorého prijatie schválili banskobystrickí poslanci ešte v uplynulom roku.Keďže na veľkú časť z vybraných projektov plánuje mesto využiť európske štrukturálne a investičné fondy, podstatná časť financií z čerpaného úveru sa do mestského rozpočtu vráti a poslúži na splácanie úveru.V zozname investícií v rámci čerpania úveru sú napríklad projekty rekonštrukcie Hornej, Partizánskej, Javorníckej či Hutnej ulice. Významný objem financií vo výške 1 mil. eur bude investovaný do rekonštrukcie mostov na Mládežníckej ulici, ktoré sú v havarijnom stave.Časť úverových prostriedkov je smerovaná do obstarania projektových dokumentácií či na rekonštrukciu a dobudovanie ďalších ciest a chodníkov.„Som rád, že po dlhých mesiacoch intenzívnej komunikácie s poslancami sa nám podarilo dohodnúť a dnes schváliť balík investičných akcií, ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budeme kryť z úverových zdrojov. Projekty sa nachádzajú v rôznom štádiu rozpracovanosti a napriek tomu, že žijeme v náročnom období poznačenom koronavírusom, v nich chceme pokračovať. Verím, že nám prebiehajúca pandémia náš zámer nepokazí. Na veľkú časť projektov plánujeme čerpať eurofondy, preto sa podstatná časť financií z čerpaného úveru do mestského rozpočtu vráti a poslúži na splácanie úveru,“ uviedol primátor Ján Nosko.V rámci eurofondových projektov samospráva dofinancuje z úverového balíka potrebnú finančnú spoluúčasť, napr. v prípade revitalizácie vnútrobloku na Sitnianskej ulici či mestského parku, rekonštrukcie autobusových zastávok i budovania cyklotrás.Najväčšou investíciou krytou z úverového balíka je investícia do výstavby Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani. Z celkových výdavkov v objeme 3,5 mil. eur potrebných na výstavbu nového futbalového štadióna sa z úveru použije maximálne 1,26 milióna eur.