Ak USA uvalia clá za digitálnu daň vo Francúzsku, Paríž hrozí odvetou s podporou Bruselu

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsko pohrozilo odvetou s úplnou podporou Európskej únie, ak USA uvalia clá na francúzske produkty v hodnote do 2,4 mld. USD. Washington totiž uvažuje o zavedení 100-percentných ciel na časť tovarov z Francúzska v reakcii na to, že krajina sa rozhodla zdaňovať miestne digitálne podnikanie veľkých technologických spoločností, ako sú Google a Facebook.Keďže o clách sa má rozhodnúť v najbližších dňoch, francúzsky minister financií Bruno Le Maire o tom v utorok v Paríži rokoval s eurokomisárom pre obchod Philom Hoganom.Ak by sa americké clá uvalili, "predložíme tento prípad Svetovej obchodnej organizácii a budeme pripravení reagovať", povedal Le Maire. Eurokomisár Hogan uviedol, že otázka digitálnej dane je "veľmi veľkým jablkom sváru s USA". "Európska komisia bude stáť pri Francúzsku," dodal.Na otázku, aké sú možné odvetné opatrenia Francúzska, Le Maire odpovedal, že krajina zvažuje "všetky možnosti", ale bližšie to neupresnil. Očakáva sa, že USA potenciálne clá ohlásia do budúceho týždňa.(1 EUR = 1,1147 USD)