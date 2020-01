Obedy pre živnostníkov sú teraz najvýhodnejšie

Využite stravné a ušetrite na daniach

Najvýhodnejší stravovací Balík Živnostník

Ako fungujú elektronické stravenky

Balík Živnostník s elektronickými stravenkami odporúčajú aj klienti

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Pri vlastnom podnikaní sa ráta každá minúta a na jedlo akosi nie je čas. Cez deň rýchlo ranná káva, bageta na pumpe, sem-tam niečo sladké pod zub a až doma sýta večera. Medzi živnostníkmi však pribúdajú aj takí, ktorí si uvedomujú dôležitosť rovnováhy a dbajú o svoje zdravie. O význame pravidelných obedov spojených s oddychom od práce sa píše v mnohých článkoch. Pridáme však veľmi dôležitý moment, ktorým je pre podnikateľov - živnostníkov úspora na daniach vďaka stravnému. Za každý 1 deň si živnostník môže do daňovo uznaných nákladov dať plnú sumu gastrolístka – 5,10 €. Právnické osoby si dávajú do nákladov len 55 % maximálnej hodnoty stravenky, preto je potešujúce, že segment živnostníkov vie použiťhornej výšky stravného! V prestupnom roku 2020 má živnostník k dispozícii 366 dní, na ktoré si môže zakúpiť až 366 stravných lístkov. Áno, rátajú sa aj víkendy a sviatky, ktoré vie živnostník zdokladovať, ak aj vtedy pracoval. Faktúru za nakúpené stravenky sa následne dá do účtovníctva a do daňovo uznaných nákladov si počíta: počet odpracovaných dní x hodnota stravného lístka. Teda za rok 2020 to môže byť až suma 1.866,60 € (366 x 5,10 €).DOXX ako špecialista na stravné prináša stravovanie pre živnostníkov vo forme balíka. Do Balíka Živnostník zabalili najžiadanejšie služby, aby zjednodušili stravovanie počas práce: stravovaciu kartu na 5 rokov, jej doručenie, každý jeden nákup e-straveniek a množstvo bezplatných online pomôcok. Tieto služby na 5 rokov získa živnostník iba za 9 €, bez iných poplatkov. Živnostníci získajú tak svoju personalizovanú Kartu DOXX a už si len "nabíjajú" elektronické stravenky podľa svojich potrieb mesačne, kvartálne, polročne… Preto odporúčame vybaviť si stravné jednou online objednávkou rovno na celý rok, podobne ako robí väčšina DOXX klientov SZČO. Každé dobíjanie e-straveniek je grátis!Elektronické stravné lístky sú moderná a ekologická náhrada papierových straveniek. Ich nosičom je komfortná multifunkčná Karta DOXX. Šetrí čas a náklady. Objednávanie elektronických straveniek klient robí online a pohodlne cez Zákaznícku zónu. Moderná Karta DOXX je multifunkčná a inteligentná, zvládne mať v sebe viaceré e-Produkty, okrem elektronických straveniek je možné na kartu dobiť online aj Rekreačný poukaz a e-Benefitné poukážky. A čo je skvelé, samotnú kartu môžete kľudne nechať doma, postačí vám, keď si ju aktivujete v smartfóne, cez bezplatnú aplikáciu Karta DOXX v mobile.Lucia: "Roky som používala papierové stravenky, chodila som plusmínus kvartálne na pobočku si ich kúpiť, pre seba aj kolegyňu. Zamestnankyňa ma už poznala, aj mi núkala tie elektronické, ale no čo už, nemala som čas niečo meniť : ) Tento Balík Živnostník ma však dostal, keby som tušila, aké je to pohodlné! A kedykoľvek si nabijem edoxy na kartu, mám to teraz úplne zadarmo. Skvelé je, že kredit viem nabiť aj z domu. Je to určite topka."Juraj: "Mám svoju stavebnú živnosť, na obed som chodil len niekedy a platil hotovosťou, tie papierové gastráče sa mi nechcelo nosiť. Žiadne bločky z obeda som neodkladal, neriešil som to, neviem.. moja predošlá účtovníčka si ich ani nepýtala. Potom som niekde videl reklamu na doxx a zaujalo ma to šetrenie na dani, ako mi stačí jeden doklad. Kúpil som si ten balíček straveniek cez web, rovno na celý rok a mám pokoj. A najlepšie, že sú na karte, to mi fest vyhovuje."Viac o stravnom pre živnostníkov nájdete na www.doxxlistky.sk VIAC K TÉME #DOXX #DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY #Karta DOXX #PR #živnostníciInzercia