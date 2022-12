Ak vláda Mikulca nestiahne, Burguľa zahlasuje za vyslovenie nedôvery. Remišová považuje odvolanie vlády za „atómovku“

Stiahne vláda Romana Mikulca?

Hlasuje sa v utorok

11.12.2022 (Webnoviny.sk) - Odvolať vládu v decembri, je „atómovka“, uviedla v dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) . Predseda strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini tvrdí, že vláde prihára.Jeden z rozhodujúcich hlasov pri utorkovom odvolávaní vlády bude mať aj poslanec Martin Burguľa (Sme rodina) , ktorý už avizoval, že ak vláda nestiahne ministra vnútra Romana Mikulca , bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera Ako dnes v diskusnej relácii povedal Pellegrini, podľa informácií, ktoré sa šíria, by mal v pondelok Mikulec skončiť vo svojej funkcii ministra vnútra, len aby Borguľa podržal vládu.„Ministra, ktorého sme osemkrát chceli odvolať vláda vždy podržala, a vyzerá to tak, že ho obetujú, aby sa zachránili," uviedol Pellegrini. Veronika Remišová potvrdila, že rozhodujúci hlas bude mať poslanec Martin Borguľa, avšak odmieta vyjadrenie, že by mali dohodnuté odvolanie Mikulca. V utorok sa bude hlasovať buď za pád vlády, alebo za jej udržanie.Predseda strany Sme rodina Boris Kollár chce, aby poslanci o vyslovení nedôvery vláde hlasovali deklaratívne, s čím Pellegrini súhlasí a tvrdí, že nemá problém predstúpiť a vyhlásiť nedôveru Hegerovej vláde. Veronika Remišová si myslí, že všetci poslanci, ktorí nie sú za pád vlády, by mali odísť a bolo by jasné, kto má aký názor.