Iniciatíva Za otvorenú justíciu: Milióny ľudí sú vystavení vojenským útokom Ruska bez možnosti ochrany práva na život

11.12.2022 (Webnoviny.sk) - Prešlo viac ako 70 rokov a do Európy sa opätovne vrátila vojna na Ukrajine v takej intenzite, ktorá môže prerásť do tretej svetovej vojny s nepredstaviteľnými, fatálnymi následkami pre celé ľudstvo.Za našimi hranicami sú milióny ľudí vystavení obrovskému utrpeniu počas vojenských útokov a okupácie ich krajiny ruskými vojskami, bez možnosti ochrany aspoň ich základného práva na život. Uviedla to nezávislá sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý pripadá na 10. december.„Súčasná vojna navyše prišla v čase pandémiou oslabenej Európy a ešte viac výrazne negatívne ovplyvnila životy ľudí. Popri priamej vojne na Ukrajine prebieha v Európe hybridná vojna založená najmä na dezinformáciách a propagande podporujúcej túto vojnu, ktorej súčasťou je aj Slovenská republika. Zvyšuje sa polarizácia spoločnosti, narastá agresivita a nenávistné prejavy medzi ľuďmi, ktoré vyústili aj do nezvratných tragických udalostí," uviedla iniciatíva ZOJ.Podľa ZOJ je v tejto realite ochrana ľudských práv kľúčová. Do popredia sa dostávajú najmä právo každého človeka na život, slobodu a osobnú bezpečnosť, ktoré povojnové generácie v Európe doteraz brali ako samozrejmosť.Na dôležitosti naberá aj zabezpečenie práva každého na ochranu proti diskriminácii a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie. „Nezastupiteľnú úlohu pri presadzovaní a ochrane ľudských práv majú súdy a všetky inštitúcie podieľajúce sa na výkone súdnej moci," dodáva ZOJ.Sudcovská iniciatíva vyhlásila, že v súčasnom období, ktoré je zložité politicky aj ekonomicky, by mala polícia, prokuratúra, súdy a verejný ochranca práv venovať osobitnú pozornosť všetkým formám porušovania ľudských práv, o čom s konečnou platnosťou rozhodujú súdy.„Kľúčovou úlohou orgánov zodpovedných za riadenie a stav súdnictva, a súdov samotných, je v týchto podmienkach poskytnúť účinnú a včasnú súdnu ochranu ústavných práv a slobôd všetkým občanom žijúcim na území Slovenskej republiky," uzavrela iniciatíva ZOJ.Vyhlásenie ZOJ k Medzinárodnému dňu ľudských práv podporil aj predseda Súdnej rady SR Ján Mazák , ktorý uviedol, že tohtoročný Medzinárodný deň ľudských práv má osobitný a tragický kontext a význam.„V tomto roku sa časť ľudstva vrátila k agresívnej a nespravodlivej vojne. Rusko bez akceptovateľných medzinárodných príčin napadlo mierumilovný, suverénny a nezávislý štát – Ukrajinu. Vojna je živnou pôdou pre porušovanie základných (ľudských) práv a slobôd v masívnom a ťažko predstaviteľnom rozsahu. V takej dobe je o to dôležitejšie pripomínať si ochranu ľudských práv a trvať na tom, aby všetci zodpovední sa o ňu nielen usilovali, ale ju aj reálne zabezpečili. V mieri i vo vojne," povedal bývalý predseda Ústavného súdu SR a bývalý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky si je plne vedomé povinnosti správnych súdov v Slovenskej republike, a teda aj najvyššej súdnej inštancie správneho súdnictva u nás, chrániť subjektívne práva vo verejnoprávnych vzťahoch. Osobitne sa to týka základných ľudských práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách,Dodal, že preto podporujú vyhlásenie ZOJ k Medzinárodnému dňu ľudských práv. S obsahom vyhlásenia sa plne stotožnil aj minister spravodlivosti SR Viliam Karas