Ak vláda nevie, kedy skončiť, treba zmeniť ústavu. Hlas predloží návrh k jej novele (video)

Vyhlásenie predčasných volieb do 7 dní

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

S novým termínom sa treba zmieriť

14.3.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia predloží pozmeňujúci návrh k novele ústavy, podľa ktorého by sa parlamentné voľby museli konať do 120 dní od rozhodnutia Národnej rady (NR) SR o skrátení volebného obdobia.Strana by tiež chcela pridať do ústavy podmienku, že ak bude vláde vyslovená nedôvera a do 45 dní sa nevytvorí nová vládna väčšina, predseda parlamentu do 7 dní vyhlási termín predčasných volieb.Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini povedal, že sa ešte rozhodnú, ku ktorému návrhu pripoja tento pozmeňujúci návrh, keďže na aktuálnej schôdzi je ich viacero.Líder Hlasu-SD zdôraznil, že politici sa rozhodli nedať občanom možnosť nanovo rozdať karty. Ľudia mali podľa Pellegriniho záujem na ukončení marazmu a priali si skorší termín predčasných volieb. Zo situácie obvinil stranu Sloboda a Solidarita (SaS) , povereného premiéra Eduarda Hegera , a tiež prezidentku Zuzanu Čaputovú Pellegrini naznačil, že Heger sa usiloval získať čas na vytvorenie vlastného politického subjektu - Demokrati . Debaty o inom termíne už považuje za uzavreté a je podľa neho potrebné zmieriť sa s tým, že predčasné parlamentné voľby sa budú konať 30. septembra.Nie je to podľa neho opozícia, kto potrebuje predčasné voľby. „My všetci, občania, potrebujeme predčasné voľby ako soľ," povedal.